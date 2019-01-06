Самоучки из Франции создали чудо-машину, которая превращает пластик в бензин

Инженер-любитель из Франции совместно с актером Самуэлем Ле Бьяном создал аппарат, который якобы превращает пластиковые отходы в настоящее дизельное топливо и бензин. По мнению изобретателей, машина способна помочь человечеству в борьбе с загрязнением планеты, однако в плане французов нашлись несостыковки. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ежегодно в мире производится около 260 миллионов тонн пластика, из которых около восьми миллионов тонн попадает в океаны, негативно влияя на среду обитания подводных существ и жизнедеятельность человека. Внести свой вклад в решение глобальной проблемы загрязнения попытались двое мужчин из Франции - инженер-любитель Кристофер Костес и актер Самуэль Ле Бьян.

Как сообщает Reuters, изобретали разработали и презентовали полезный аппарат под названием Chrysalis, который способен перерабатывать пластик и превращать его в дизельное топливо и бензин. В общем виде устройство представляет собой печь, в которой отходы дробятся на мелкие части и плавятся при температуре в 450 градусов Цельсия.

"Результаты у процесса удивительные. Производится дизель, бензин и пары углерода, которые можно использовать для красителей. Килограмм пластика дает литр жидкости, одна часть которого - топливо, а другая - бензин", - объяснил Костес.

До сих пор машина работает недостаточно быстро для того, чтобы перерабатывать большие объемы отходов. По мнению исследователей, они способны исправить эту проблему и превращать 50 килограммов пластика в топливо каждые 80 минут, но для этого им потребуется дополнительное финансирование от властей.

При этом специалисты уверены, что у проекта по переработке большие перспективы.

"Идея состоит в том, чтобы поощрять сбор отходов до того, как они попадут в океан. Для начала мы предлагаем поместить наш аппарат на судоходном транспорте и превращать сбор мусора в доход", - объяснил Ле Бьян.

Журналисты не уточняют, есть ли у машины другие особенности, помимо способности нагревать пластик до невероятных температур. В этом не признаются и сами создатели, а между тем технология кажется настолько простой, что возникает резонный вопрос: почему люди до сих пор не использовали этот метод для сохранения ресурсов или обогащения.