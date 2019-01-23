Sony перенесет европейскую штаб-квартиру в Нидерланды из-за Brexit

Японский производитель электроники Sony перенесет свою европейскую штаб-квартиру из Великобритании в Нидерланды из-за неопределенности вокруг таможенного регулирования после выхода Британии из Евросоюза (Brexit). Об этом заявил агентству Франс Пресс представитель компании Такаши Иида (Takashi Iida), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы переезжаем из нашей европейской штаб-квартиры (в Британии - ред.) в Нидерланды", - цитирует агентство представителя Sony. По его словам, переезд направлен на избежание обременительных таможенных процедур после того, как Британия покинет ЕС.



При этом Sony не будет переводить персонал и операции из британской компании в Нидерланды. "Единственное изменение, которое мы сделаем, - это изменение места регистрации компании", - отметил Иида. Перенос штаб-квартиры из Великобритании гарантирует Sony, что к деятельности компании в ЕС будут применяться общеевропейские таможенные нормы и после того, как Великобритания выйдет их блока.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Sony Corporation - одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.



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