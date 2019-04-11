Блогер Сонни Диксон опубликовал видео с обзором первого телефона Apple - W.A.L.T.

Название модели расшифровывается как Wizzy Active Lifestyle Telephone. Устройство было создано в 1993 году и представляло из себя симбиоз компьютера и стационарного телефона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как становится понятно из обзора, W.A.L.T. поддерживал рукописный ввод, позволял пользоваться электронным банкингом и смотреть карты местности. Модель была оснащена черно-белым экраном. Серийное производство W.A.L.T. запущено не было.