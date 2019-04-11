В Сети показали первый телефон Apple - ФОТО
11 апреля 2019 03:31 118
Блогер Сонни Диксон опубликовал видео с обзором первого телефона Apple - W.A.L.T.
Название модели расшифровывается как Wizzy Active Lifestyle Telephone. Устройство было создано в 1993 году и представляло из себя симбиоз компьютера и стационарного телефона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как становится понятно из обзора, W.A.L.T. поддерживал рукописный ввод, позволял пользоваться электронным банкингом и смотреть карты местности. Модель была оснащена черно-белым экраном. Серийное производство W.A.L.T. запущено не было.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10 апреля 21:50 506
Samsung представил новый уникальный смартфон A80
10 апреля 14:43 379
YouTube запустит интерактивные шоу
10 апреля 13:13 466
В работе YouTube произошел сбой
9 апреля 12:42 929
Microsoft разрешила вынимать флешку без «безопасного извлечения»
9 апреля 02:01 846
Ребенок заблокировал iPad на полвека
10 апреля 23:58
В Азербайджане положен конец бумажным "купчим"
10 апреля 23:51
Azərbaycanda qızıl bahalaşıb, gümüş isə ucuzlaşıb
10 апреля 23:50
После сильного пожара в Баку есть пострадавшие
10 апреля 23:11
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы
10 апреля 22:10
"Wi-Fi"yən sürətini artırmaq üsulları açıqlanıb
10 апреля 22:10
Вот как надо говорить с Арменией - урок наивному Западу
10 апреля 22:05
Ötən bir il bölgələrin simasında FOTOREPORTAJ
10 апреля 21:50
Samsung представил новый уникальный смартфон A80
10 апреля 21:00
Десять азербайджанских шахматисток заявились на ЕВРО
-
10 Апр. 15:50 8 226
-
10 Апр. 10:36 6 211
-
10 Апр. 12:01 5 246
-
10 Апр. 20:31 3 848
-
10 Апр. 10:45 3 611