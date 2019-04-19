В Instagram прокомментировали информацию об отказе от лайков
19 апреля 2019 18:30 179
Instagram не тестирует новый дизайн, предполагающий отказ от лайков, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее портал Techcrunch обратил внимание на якобы новый тестовый дизайн соцсети. Консультант портала Джейн Вонг опубликовала в твиттере изображение видоизмененного Instagram, в ленте которого количество лайков может увидеть только автор публикации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы хотим, чтобы вы обращали внимание на то, что вы публикуете, а не на количество лайков", - процитировала Вонг обращение Instagram к подписчикам.
В Instagram эту информацию опровергли.
"В данный момент мы не тестируем подобную функцию. Однако мы всегда думаем о том, как снизить влияние факторов, которые оказывают давление на пользователей", - резюмировали в пресс-службе.
При этом в комментарии Techcrunch представитель Instagram допустил появление такого нововведения в будущем.
18 апреля 20:19 1 607
Новые возможности KIA - ФОТО
18 апреля 20:10 820