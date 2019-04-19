"Мы хотим, чтобы вы обращали внимание на то, что вы публикуете, а не на количество лайков", - процитировала Вонг обращение Instagram к подписчикам.

В Instagram эту информацию опровергли.

"В данный момент мы не тестируем подобную функцию. Однако мы всегда думаем о том, как снизить влияние факторов, которые оказывают давление на пользователей", - резюмировали в пресс-службе.