Google покинули сразу несколько ведущих специалистов

Из-за провала продаж смартфона Pixel 4 компанию Google покинули глава подразделения Pixel Марио Кейроз, а также главный научный специалист и пионер технологии вычислительной фотографии Марк Левой. По данным газеты The Information руководитель аппаратного направления Google Рик Остерлох был недоволен качеством Pixel 4, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Незадолго до запуска смартфона он делился с коллегами своими опасениями и отдельно критиковал отдельные решения. Например, он был недоволен батареей устройства. Журналисты The Verge также отмечают, что в своем обзоре выражали разочарование по поводу времени автономной работы Pixel 4, что возможно повлияло на продажи смартфонов. Аппарат продавался в полтора-два раза хуже своих предшественников, да и те были совсем не массовым товаром. Apple к примеру продает в десятки раз больше устройств.

Главная потеря для Google - это конечно Марк Левой, ученый, который еще в Университете Стэнфорда занимался вычислительной фотографией. Потом пришел работать в лабораторию Google X, а потом и в программу Pixel. И во многом именно его стараниям гуглофон стал образцом того, чего можно добиться от камеры смартфона с помощью передовой математики. Левой вместе с коллегами работал над функциями съемки Night Sight, технологией ночной фотографии и фирменным портретным режимом.

Вершиной технологии стала астрофотография, когда с помощью просто пристроенного на штативе телефона инженеры Google дали пользователям возможность делать снимки звездного неба, причем буквально астрономического качества. Можно сказать, что именно Марк Левой сделал Google лидером в области вычислительной фотографии. Смартфоны Google Pixel и раньше подвергались критике из-за разных проблем с дизайном или самим аппаратом, но камера всегда была той самой отличительной особенностью, ради которой пользователи готовы были прощать другие недочеты поисковой компании. Как отразится уход Марка Левоя на качестве снимков станет понятно осенью, когда оставшаяся без лидера команда представит Pixel 5.