В работе WhatsApp и Instagram в Азербайджане произошел сбой

Проблемы в работе принадлежащих компании Facebook социальных сетях Instagram и WhatsApp наблюдаются в пятницу в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Наибольшее число жалоб на сбои в работе Instagram поступает из США, Германии, Великобритании и других европейских стран. Больше всего на сбои в работе мессенджера жалуются, в частности, в США, России, Великобритании, Мексике, Бразилии, Аргентине и др.

Как отмечает сервис, 76% пользователей Instagram испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, 15% не могут войти на сайт, еще 7% жалуются на проблемы с заходом в свою учетную запись.

Около 71% пользователей WhatsApp, сообщивших о проблемах в работе приложения, испытывают проблемы с соединением. 26% жалуется на сложности в отправлении и получении сообщений, 1% не могут войти в свою учетную запись.

Отметим, что ряд пользователей WhatsApp и Instagram в Азербайджане также жалуются на проблемы в работе данных соцсетей.