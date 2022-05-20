Илон Маск высмеял Apple

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск высмеял компанию Apple в связи с решением компании о дальнейшей отсрочке возвращения сотрудников в штаб-квартиру в Купертино. Об этом сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Большинство сотрудников Apple должны были вернуться в офис в сентябре 2021 года после более чем года удаленной работы из-за пандемии. Однако дата неоднократно откладывалась, а 17 мая компания снова перенесла планы по возобновлению работы в офисе.

Маск отреагировал на новость о решении Apple в Twitter. Он опубликовал мем со спящей собакой и надписью "Наденьте спортивную одежду и смотрите телевизор".

Илон Маск неоднократно критиковал работников компаний в США. По его мнению, "в Америке люди вообще стараются не ходить на работу". Маск также хвалил культуру труда в Китае, обсуждая заслуги работников китайского завода Tesla.