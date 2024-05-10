Новый Google Pixel 8a можно будет найти даже после полной разрядки

Google добавила в новый бюджетный смартфон Pixel 8a функцию Powered-Off Finding, которая позволяет находить потерянный или украденный смартфон на карте даже после его отключения ввиду полной разрядки аккумулятора. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Android Authority.

Благодаря специальному аппаратному обеспечению чип Bluetooth может продолжать работать несколько часов после отключения питания, что позволяет использовать сеть Find My Device для определения местоположения устройства. Именно так работает Powered-Off Finding.

Работа этой функции становится возможной благодаря поддержке Android API, которая позволяет системе отправлять предварительно вычисленные сигналы сети Find My Device на чип Bluetooth. Другие устройства Android могут обнаружить эти сигналы и зашифровано передавать данные о местоположении потерянного устройства на серверы Google, обеспечивая конфиденциальность передачи данных.

Это делает Pixel 8a одним из немногих смартфонов среднего класса, которые могут отправлять сигналы Bluetooth, когда они выключены или их батарея полностью разряжена. Отмечается, что большинство устройств Android не могут выполнять такую операцию.

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