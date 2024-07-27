Нейросеть Илона Маска без разрешения пользователей начали обучать на постах в X

В конце июля 2024 года пользователи социальной сети X (ранее Twitter) обнаружили, что их данные по умолчанию используются для обучения чат-бота Grok. Об этом сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, чат-бот компании xAI Илона Маска использует публикации пользователей соцсети X для обучения Grok еще с мая 2024 года.

Отмечается, что пользователи могут отключить эту опцию в настройках конфиденциальности и безопасности, тем самым запретив нейросети обучаться на их публикациях. Однако на данный момент это возможно только в веб-версии X. Компания обещает добавить в мобильные приложения такую возможность в ближайшее время.

Илон Маск неоднократно заявлял об использовании данных в X для обучения Grok, однако пользователей смутило то, что их данные передаются на развитие ИИ по умолчанию, не спрашивая на это разрешения.

Чат-бот Grok, разработанный компанией xAI, был представлен в ноябре 2023 года и предназначен для остроумных ответов. Он доступен только подписчикам X Premium. В марте 2024 года xAI опубликовала исходный код Grok.

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