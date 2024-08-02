Прибыль Nintendo упала

Прибыль японского гиганта игровой индустрии Nintendo упала на 71% за период с апреля по июнь 2024 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, прибыль компании из Киото составила 54,51 млрд йен ($365,1 млн), что оказалось значительно меньше по сравнению с поступлениями за аналогичный период 2023 года в размере 185,4 млрд йен ($1,244 млрд).

Причиной стремительного падения финансовых показателей стало заметное снижение потребительского спроса на флагманскую консоль компании - Nintendo Switch. Как отмечает президент Nintendo Сюнтаро Фурукава, потребители предпочли воздержаться от покупок устаревающей модели в ожидании запуска новой, более современной игровой консоли, котораую анонсируют в марте 2025 года.

Запущенная в 2017 году Nintendo Switch продолжает оставаться передовой консолью японской игровой компании.

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