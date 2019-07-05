Конечно, из лучших побуждений - чтобы поздоровел и набрался сил. Жаль, современные диетологи относятся к этому скептически.

Как ни странно, именно такие простые вещи, как приемы пищи, становятся камнем преткновения. И наши заботливые мамы жестко и непреклонно продвигают непреложные, по их мнению, истины.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Непременно доедать

"Общество чистых тарелок" - не просто книга из нашего советского детства, но и важный педагогический принцип из него же.

Надо доедать, потому что за каждым кускомстоит труд множества людей, в том числе и мамы, большую часть свободного времени проводившей в очередях. Сейчас нет ни очередей, ни рассказов про Ленина, а привычка осталась.

Результатом становится переедание, стойкая ненависть к еде и неумение прислушиваться к собственному организму.

Есть все с хлебом

Чтоб сытнее, и лучше вес набирать. Причину понять можно - во времена родителей нехватка витаминов и дефицит веса у детей были столь же актуальны, как сейчас - детское ожирение.

Самое обидное, что "кушать с хлебушком" действительно превращается в привычку, которую сложно победить даже во взрослом возрасте.

Есть нелюбимые продукты потому, что полезно

Ребенок, страдающий над тарелкой с кашей или овощным рагу - типичная картинка из фильма или книги нашего детства. Тогда альтернатив было не так много, и детям приходилось давиться ненавистной печенкой в сметане или молоком с пенкой.

Сейчас же в этом нет никакой необходимости - всегда можно найти приятную альтернативу нелюбимым продуктам.

Получать сладость в качестве награды

Этот пункт - прямое следствие предыдущего. Съешь кашу - получишь печенье, тарелка после борща пустая - вот тебе пирожное, а за пять кабачковых оладий можно отхватить бонус в качестве йогурта со сладкими шариками.

Получая статус награды, сладости становятся желанней во сто крат, а отношения с ними - сложнее.

Потому что нельзя съесть пирожное просто так - только после чтения скучной книги, поедания невкусного супа или пяти километров на беговой дорожке. Во взрослом возрасте все это грозит бунтами и срывами с поеданием торта целиком.

Добавлять везде сахар

Более легкая версия предыдущей: "песочком" сразу, без запроса, на всякий случай сдабриваются ягоды, кефир, творог и каши. Поскольку сладкий вкус - самый любимый у детей, переучить и давать эти блюда потом без дополнительного подслащивания будет довольно сложно.

Пить компоты, морсы и соки вместо воды

Ну что такое вода? Так, баловство, для тех, кого бабушка не любит. А для любимых есть компотики, морсики и соки.

А уж если вода, то можно ее смешать с вареньем, и все равно, что эти современные диетологи считают совсем иначе.

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