Содержащаяся в шпротах соль задерживает жидкость и повышает артериальное давление, в результате чего отекают сосуды и сбивается обмен веществ, рассказала диетолог Елена Соломатина "Аргументам и фактам", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, во время празднования Нового года можно съесть несколько шпрот - от одного бутерброда ничего не случится.

Однако диетолог посоветовала отказаться от этого продукта, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, язва или холецистит, или желчным пузырем.

"Есть такой продукт нежелательно, особенно в больших количествах", - пояснила Соломатина.

Также употребление шпрот стоит ограничить тем, у кого есть проблемы с лишним весом.

Кроме того, при копчении выделяется бензапирен, который, как напомнила Соломатина, является канцерогеном.