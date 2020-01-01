Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от шпрот
Содержащаяся в шпротах соль задерживает жидкость и повышает артериальное давление, в результате чего отекают сосуды и сбивается обмен веществ, рассказала диетолог Елена Соломатина "Аргументам и фактам", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По ее словам, во время празднования Нового года можно съесть несколько шпрот - от одного бутерброда ничего не случится.
Однако диетолог посоветовала отказаться от этого продукта, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, язва или холецистит, или желчным пузырем.
"Есть такой продукт нежелательно, особенно в больших количествах", - пояснила Соломатина.
Также употребление шпрот стоит ограничить тем, у кого есть проблемы с лишним весом.
Кроме того, при копчении выделяется бензапирен, который, как напомнила Соломатина, является канцерогеном.
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