Биологи выяснили, как обезвредить клетки одного из самых опасных типов рака молочной железы - трижды негативного рака груди. Дело в том, что данный вид онкологии не реагирует на гормональную терапию и химиотерапию, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Более того, после лечения болезнь может рецидивировать.

Однако ученые нашли способ побороть недуг. Использовав передовую технологию генетического редактирования CRISPR, исследователи заблокировали активность одного из двух белков RUNX2 или CBF-бета. Удаление любого из них останавливает распространение рака. При этом, если активировать их вновь, рак возвращает свои смертельно опасные свойства.

Специалисты подчеркнули, что прежде, чем будет разработана эффективная терапия, ученым предстоит провести еще не одно исследование. В данный момент основная сложность состоит в том, что белки-мишени находятся в здоровых тканях, с которыми нужно крайне осторожно взаимодействовать.