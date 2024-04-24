Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров приняли участие во II заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана

24 апреля с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялось 2-е заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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