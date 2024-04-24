От имени Президента Ильхама Алиева организован государственный прием в честь Президента Садыра Жапарова

В Баку, во дворце "Гюлистан" от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева организован государственный прием в честь Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется