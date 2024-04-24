https://news.day.az/officialchronicle/1654926.html От имени Президента Ильхама Алиева организован государственный прием в честь Президента Садыра Жапарова
От имени Президента Ильхама Алиева организован государственный прием в честь Президента Садыра Жапарова
В Баку, во дворце "Гюлистан" от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева организован государственный прием в честь Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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