https://news.day.az/officialchronicle/1656238.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила шахматистку Ульвию Фаталиеву, завоевавшую золотую медаль на чемпионате Европы - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила шахматистку Ульвию Фаталиеву, завоевавшую золотую медаль на чемпионате Европы - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с победой азербайджанской шахматистки Ульвии Фаталиевой на чемпионате Европы.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Дорогая Ульвия! От души поздравляю тебя с блестящей победой! Спасибо тебе за твой труд и волю! Горжусь тобой! Азербайджану к лицу Победы!".
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