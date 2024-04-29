Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила шахматистку Ульвию Фаталиеву, завоевавшую золотую медаль на чемпионате Европы

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с победой азербайджанской шахматистки Ульвии Фаталиевой на чемпионате Европы.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Дорогая Ульвия! От души поздравляю тебя с блестящей победой! Спасибо тебе за твой труд и волю! Горжусь тобой! Азербайджану к лицу Победы!".