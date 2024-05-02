https://news.day.az/officialchronicle/1656976.html Президент Ильхам Алиев принял специального советника генерального секретаря ООН
Президент Ильхам Алиев принял специального советника генерального секретаря ООН
2 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального советника генерального секретаря по вопросам климата Организации Объединенных Наций Селвина Чарльза Харта.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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