Президент Ильхам Алиев принял специального советника генерального секретаря ООН

2 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального советника генерального секретаря по вопросам климата Организации Объединенных Наций Селвина Чарльза Харта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется