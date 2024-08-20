https://news.day.az/officialchronicle/1683080.html Рашад Меджидов награжден орденом "За службу Родине" 2-й степени - Распоряжение
Рашад Меджидов награжден орденом "За службу Родине" 2-й степени - Распоряжение
Рашад Мусеиб оглу Меджидов награжден орденом "За службу Родине" 2-й степени.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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