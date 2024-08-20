Рашад Меджидов награжден орденом "За службу Родине" 2-й степени

Рашад Мусеиб оглу Меджидов награжден орденом "За службу Родине" 2-й степени.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.