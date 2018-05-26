Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и президент Бакинского медиа-центра Арзу Алиева приняли участие в презентации фильма «Последнее заседание» - ФОТО

В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация художественно-документального фильма "Последнее заседание", посвященного 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и президент Бакинского медиа-центра, генеральный продюсер фильма Арзу Алиева.

Экранное произведение подготовлено при поддержке Фонда Гейдара Алиева и спонсорстве компании ВР-Азербайджан.

Создание Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 года - первой демократической республики на мусульманском Востоке, вошло в историю нашего народа как славное историческое событие. АДР, просуществовавшая всего 23 месяца и превратившая эксплуатируемую страну в первую демократическую республику Востока, - один из источников национальной гордости азербайджанского народа. Распоряжением Президента Ильхама Алиева 2018 год объявлен в нашей стране "Годом Азербайджанской Демократической Республики". По случаю 100-летия АДР как в стране, так и за рубежом проводится цикл мероприятий. Фильм "Последнее заседание" является вкладом Бакинского медиа-центра в славную историю Азербайджана. Лента освещает последние дни сложной истории Азербайджанской Демократической Республики, показывает в каких трудных условиях было принято последнее постановление правительства.

Выступившая на мероприятии генеральный продюсер фильма, президент Бакинского медиа-центра Арзу Алиева отметила, что в этом году наша страна и народ отмечают 100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики. AДР была первой демократической республикой в мусульманском мире, в стране был создан многопартийный парламент, обеспечены основные свободы. В тот период женщинам было предоставлено избирательное право и право быть избранными. Хотя Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала всего около двух лет, этот период - одна из славных страниц в истории нашей страны.

Президент Бакинского медиа-центра Арзу Алиева сказала:

-Представляемый сегодня фильм повествует о событиях, произошедших в последние дни Азербайджанской Демократической Республики. Сегодня мы живем в независимом, сильном, стремительно развивающемся Азербайджане, отстаивающем свою позицию на международной арене, и гордимся своей историей. Я уверена, что создатели Азербайджанской Демократической Республики сегодня гордились бы Азербайджаном. В заключение выражаю признательность всем, кто принял участие в создании фильма, Фонду Гейдара Алиева и компании ВР.

Региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс отметил, что фильм, презентация которого проводится накануне 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, посвящен очень знаменательному дню в истории страны. В фильме отражены трагические события, которые привели к концу первой парламентской республики на мусульманском Востоке. Гари Джонс подчеркнул, что ВР, как многолетний и надежный партнер Азербайджана, всегда поддерживает инициативы и деятельность, пропагандирующие богатое культурное наследие и национальные ценности страны. Компания гордится тем, что является спонсором фильма, посвященного 100-летию АДР.

"ВР осуществляет деятельность в Азербайджане свыше 25 лет. С того времени история Азербайджана и ВР протекает параллельно. С тех пор, как общенациональный лидер Гейдар Алиев распахнул двери страны для инвесторов, мы гордимся участием в крупных нефтегазовых проектах, осуществляемых в республике. Мы всегда чувствовали себя гражданами этой страны и стремились стать достойными корпоративными гражданами. Поэтому для нас внесение вклада в освещение исторического наследия Азербайджана - естественное состояние. Поэтому мы надеемся, что наше участие в этой работе действительно является подарком и символом признательности нашим работникам, их семьям, соотечественникам, справедливо гордящимся своей историей", - сказал Гари Джонс. Он выразил признательность Фонду Гейдара Алиева и Бакинскому медиа-центру за поддержку в создании фильма.

Затем состоялась презентация фильма "Последнее заседание". Съемки этого фильма, автор сценария которого Мусаллим Гасанов, режиссер-постановщик Фуад Алишов, оператор-постановщик Рашад Нуриев, художник-постановщик Шаин Гасанли, велись не только в столице, но и в регионах, где происходили исторические события. Сценарий фильма создан на основе неизученных до настоящего времени секретных архивных документов. В экранном произведении отражена неравная и безнадежная, но непримиримая и решительная борьба создателей АДР с врагами нашей независимости - как с оккупационной армией, так и с внутренними покровителями этой армии. Хотя эта борьба завершилась трагически, подчеркивается, что это - славная страница истории независимости Азербайджана. В фильме также акцентируется, что славная история и трагическая судьба Азербайджанской Демократической Республики стали большой школой для восстановления независимости Азербайджана. В целом, работа над фильмом заняла около полугода, съемки продолжились 32 дня в 25 местах. Технический и творческий состав фильма состоял из местных специалистов, профессиональных актеров. Съемочная группа фильма включала примерно сто человек. В киноленте участвовали свыше 50 профессиональных актеров. В массовых сценах задействованы до 500 человек. В целом, над проектом фильма работали 700 человек.

С 26 мая в течение трех дней Бакинский медиа-центр организует бесплатный показ фильма в сети кинотеатров CinemaPlus.