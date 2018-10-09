Пакистан стремится и впредь развивать связи с Азербайджаном

9 октября 2018 12:04

Пакистан придает особое значение связям с такими братскими и дружественными странами, как Азербайджан, стремится к еще большему развитию отношений, продолжению вклада в дальнейшее расширение сотрудничества в экономической, торговой, энергетической и инвестиционной сферах.

Об этом специальный помощник по политическим вопросам премьер-министра Пакистана Наим уль Хаг сказал на встрече с послом Азербайджана в Пакистане Али Ализаде, говорится в сообщении посольства, распространенном во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, посол подчеркнул, что Азербайджан продолжит поддерживать Пакистан, отметил, что поддержка, оказываемая Пакистаном Азербайджану в вопросе нагорно-карабахской проблемы и других чувствительных вопросах, высоко оценивается. Он отметил, что Пакистан - братская и дружественная Азербайджану страна, и наряду с политическими связями, Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества в экономической, торговой, военной, военно-технической, энергетической, туристической сферах, сфере оборонной промышленности и др.

На встрече было отмечено увеличение числа двусторонних визитов, а также продолжение поддержки и совместного сотрудничества в рамках международных и региональных организаций.

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