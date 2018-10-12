Абульфас Гараев: Баку поддерживает политику межкультурного диалога

Азербайджан всячески поддерживает и осуществляет политику межкультурного диалога. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС заявил в четверг в столице Марокко министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, который принимает участие в работе 13-й Генеральной конференции Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Азербайджан очень серьезно относится к сотрудничеству с международными организациями, в том числе с ИСЕСКО, являясь ее активным участником. Мы проводим много конференций, круглых столов, реализуем образовательные программы. Предыдущая, двенадцатая Генеральная конференция ИСЕСКО проводилась в 2015 году в Баку. Она получилась успешной, о чем сегодня было сказано в отчетном докладе и в выступлениях делегатов", - отметил собеседник агентства.

"Азербайджан сегодня сдает полномочия председателя Генеральной конференции ИСЕСКО, но активное сотрудничество, конечно, будет продолжено. Мы хотим, чтобы наш голос звучал, наши достижения становились известны всем. И, разумеется, мы продолжим нашу политику, направленную на развитие диалога цивилизаций, диалога культур, на то, чтобы исламский и западный мир понимали друг друга лучше во имя общечеловеческих ценностей", - подчеркнул Гараев.

За межкультурный диалог



По его словам, "Азербайджан в последние три года, возглавляя генеральную конференцию ИСЕСКО, осуществил ряд крупных мероприятий". "Так, в 2017 году в Баку состоялись IV Исламские игры солидарности с большим числом участников, которые, на мой взгляд, были самыми успешными", - продолжал министр.

"Также Азербайджан всячески поддерживает и осуществляет политику межкультурного диалога. Дело в том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в 2008 году выдвинул инициативу об осуществлении связей между западным и восточным миром в рамках межкультурного диалога. Нам удалось объединить в качестве соучредителей Всемирного форума по межкультурному диалогу организации, представляющие разные культурные сферы. В партнерах мероприятия - ИСЕСКО, Совет Европы, ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, с прошлого года подключилась Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН", - рассказал он.

"Это говорит о том, что политика Азербайджана, направленная на толерантность, понимание и уважение культурных ценностей разных национальных и религиозных общин, служит делу мира и укреплению взаимопонимания", - подчеркнул Гараев.

Протягивая мост дружбы



"Решением ИСЕСКО в 2009 году Баку был объявлен столицей исламской культуры. А в 2018 году этого почетного звания удостоился азербайджанский город Нахичевань. Это для нас большое событие и дает возможность показать всему миру уровень культуры Азербайджана, ее разнообразие", - заявил министр.

"Именно Азербайджан инициировал культурный диалог между культурными столицами исламского мира и Европы, что поспособствовало возведению мостов дружбы между странами. И я думаю, что это самый правильный путь - культура должна объединять и соединять", - выразил уверенность собеседник ТАСС.

Он особо отметил роль Первого вице-президента, Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая "активно пропагандирует азербайджанскую культуру, является движущей силой межкультурных процессов и обменов".

Платформа для миротворчества



"Историческая терпимость и толерантность населения Азербайджана прошла через века развития страны. В настоящее время в республике мирно живут, уважая друг друга, сунниты и шииты, проживает также еврейская и христианская общины. Мы проводим у себя форумы межкультурного диалога, межцивилизационные форумы, представляющие собой площадки для общения между людьми. И поэтому сегодня Азербайджан может взять на себя роль объединителя общечеловеческих ценностей", - отметил Гараев.

"Азербайджан, находящийся на перекрестке Европы и Азии, западного и восточного мира, может стать той платформой, которая предложит свои миротворческие, посреднические, цивилизационные возможности", - подытожил министр.