Азербайджан подготовил петицию в связи с армянской провокацией в Калифорнии - ПОДПИШИТЕ

Азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, и диаспорские организации Азербайджана протестуют в связи с переименованием проспекта Мэриленд в калифорнийском городе Глендейл в "Арцах". В связи с этим диаспорскими организациями Азербайджана распространяются письма протеста. Об этом говорится в сообщении азербайджанского Госкомитета по работе с диаспорой, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В письмах протеста говорится, что Карабах - исконно азербайджанская земля. "Несмотря на то, что различные международные организации во главе с ООН неоднократно принимали резолюции, обращения и др. с призывом обеспечить территориальную целостность Азербайджана, положить конец захватнической политике Армении, принятие вышеуказанного шага в штате Калифорния вызывает серьезное сожаление и разочарование. Присваивать название "Арцах" проспекту в стране, которая является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, называет себя колыбелью демократии, и, будучи членом СБ ООН, проголосовала за резолюции 822, 853, 874, 884 по освобождению азербайджанских земель от оккупации, является проявлением двойных стандартов и попыткой поддержки захватнической политики Армении. Для пресечения попытки поддержки агрессора началась соответствующая кампания, и подготовлена петиция", - говорится в письмах протеста.

Госкомитет по работе с диаспорой призывает всех соотечественников присоединиться к акции протеста, пройти по нижеуказанному линку и подписать петицию:

http://www.stopprovocation.com/

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