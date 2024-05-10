В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий по случаю 101-летия общенационального лидера Гейдара Алиева

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова 10 мая в азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом были организованы занятия по общественно-политической подготовке, проведены "круглые столы" и конференции, были продемонстрированы документальные фильмы и видеоролики о великом лидере Гейдаре Алиеве, состоялись викторины, культурно-массовые, патриотические и спортивные мероприятия, был посещен памятник общенациональному лидеру.

На мероприятиях с участием личного состава, общественности и представителей аппаратов военных атташе Азербайджанской Республики, аккредитованных в зарубежных странах, минутой молчания была почтена память общенационального лидера и сынов Отечества, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности нашей республики, Военный оркестр исполнил Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятиях было рассказано о славном жизненном пути и многогранной деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, о проделанной им работе в экономической, политической, военной, социальной, культурной и других сферах Азербайджана, с чувством признательности были отмечены шаги, предпринятые государственным деятелем мирового масштаба. Было отмечено, что благодаря огромному опыту государственной деятельности и мудрости общенационального лидера Азербайджан под его руководством встал на путь стабильного развития, стал осуществляться на основании законодательства процесс армейского строительства.

Было отмечено, что в армейском строительстве, как и в других сферах, политический курс общенационального лидера успешно продолжается Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым.

В рамках цикла мероприятий творческими коллективами Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, а также Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона были представлены литературно-художественные композиции.

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