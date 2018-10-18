В Армении готовится очередное "грязное" назначение

В Армении продолжаются споры и протесты в связи с назначением бывшего заместителя начальника полиции РА Унана Погосяна губернатором Сюникской области.

Это решение Никола Пашиняна уже вызвало недовольство сюникцев и непонимание экспертного сообщества. Унан Погосян, занимая прежнюю должность, постоянно подвергался критике за творимые в полиции беззакония и жестокое подавление мирных протестов. Поясняя свой странный шаг, Пашинян заявил, что "здесь не вопрос личности Унана Погосяна, здесь вопрос политического месседжа о том, что мы не будем делить людей на "наших" и "ваших"". Но это объяснение возмущенную общественность не удовлетворило.

Теперь в Армении ожидается еще одно спорное назначение. Как пишет "Грапарак" со ссылкой на свои источники в министерстве обороны, генерал-лейтенанта Энрико Априамова намерены вернуть в систему, по всей видимости, советником начальника Главного штаба ВС Армении. Он в период 2000-2017 гг. занимал должность заместителя начальника ГШ ВС. Его имя упоминается в различных коррупционных скандалах, самый громкий из которых сделка по продаже в 2012 году оружия и боеприпасов со стороны высокопоставленных военных.

"Примечательно, что указом Сержа Саргсяна, он был освобожден 3 мая 2017 года от должности первого заместителя начальника Главного штаба ВС Армении и демобилизован со службы. Априамов был близок с Юрием Хачатуровым, Микаелом Арутюняном. Нынешний министр обороны Давид Тоноян в 2017 году даже перевел его с собой в МЧС на должность своего заместителя, откуда он ушел в конце мая этого года", - пишет газета.

Как уже отмечают в Армении, возвращение на должности одиозных чиновников из бывшей власти еще больше дискредитирует новое руководство страны. Потому что после "бархатной революции" осталось не у дел достаточно толковых и компетентных кадров, но о них почему-то не вспоминают, отдавая должности людям с грязной биографией.

Султан Керим