Протестующие снова заблокировали единственный выход Армении во внешний мир

Сотрудники Алавердского медеплавильного завода вновь перекрыли железную дорогу Ереван-Тбилиси после срыва встречи представителей правительства, владельца предприятия и банка, заявил "Кавказскому узлу" один из организаторов акции Армен Киракосян, передает Day.Az.

13 февраля сотрудники завода уже перекрывали железную дорогу Ереван-Тбилиси. Протестующие выдвинули ультиматум властям, предоставив время на организацию трехсторонней встречи на уровне главы правительства или кого-то из его заместителей, владельца комбината и банка, которому задолжал завод. В тот же день они разблокировали дорогу под гарантии властей, что встреча состоится.

Медеплавильный завод в городе Алаверди прекратил работу 19 октября 2018 года. Сразу после этого работники начали акцию протеста, и власти пообещали, что "правительство сделает все возможное, чтобы завод работал". Также сообщалось, что штраф в размере 380 миллионов драмов (около 780,5 тысячи долларов США), наложенный на компанию инспекторами по экологии и недрам, будет отсрочен. В случае закрытия завода как минимум 630 человек останутся без работы, что приведет к массовой миграции горожан, заявили сотрудники предприятия.

С работниками комбината встретился губернатор Лорийской области Андрей Гукасян, который предложил подождать, пока не будет найден выход из сложившейся ситуации, заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Киракосян.

По его словам, о конкретных сроках губернатор затруднился сказать, и его предложение работники комбината отвергли. "Сотрудники завода перекрыли железную дорогу Ереван-Тбилиси. Автомобильную трассу пока решили не блокировать", - пояснил он.

По данным Киракосяна, участие в акции принимают около 300 человек.

К месту события стянута полиция, однако они не предпринимают шагов для прекращения акции протеста, заявил собеседник издания.