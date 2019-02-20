В целях продолжения переговоров по новому Соглашению, которое станет правовой базой для отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Европейским союзом в сферах политики и безопасности, а также торговли, делегации ЕС посетили Азербайджан, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана, передает Day.Az.

В МИД Азербайджана состоялся очередный раунд переговоров по вопросам политики и безопасности с делегацией во главе с главным переговорщиком ЕС по соглашению, заместителем исполнительного директора Европейской службы внешних связей по Восточной Европе и Центральной Азии Люком Дёви.

Делегация ЕС также была принята министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Делегация во главе с представителем Генерального директората ЕС по торговле Петросом Соурмелисем 15-20 февраля этого года продолжила в Баку переговоры с азербайджанской стороной по проекту Соглашения касательно сферы торговли.