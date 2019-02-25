При Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве прошло совещание по экономическим и социальным вопросам.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства выступил на совещании.

Затем в ходе совещания состоялись обсуждения.

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