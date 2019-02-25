При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание по экономическим и социальным вопросам - ФОТО
25 февраля 2019 11:55 673
При Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве прошло совещание по экономическим и социальным вопросам.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства выступил на совещании.
Затем в ходе совещания состоялись обсуждения.
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