Стремительное экономическое развитие Азербайджана помогло нам трансформировать страну.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на втором Международном форуме сотрудничества "Один пояс, один путь", проводимом в Пекине, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

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