Президент Ильхам Алиев: Стремительное экономическое развитие Азербайджана помогло нам трансформировать страну
26 апреля 2019 17:24 2 207
Стремительное экономическое развитие Азербайджана помогло нам трансформировать страну.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на втором Международном форуме сотрудничества "Один пояс, один путь", проводимом в Пекине, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
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