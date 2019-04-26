Президент Ильхам Алиев принимает участие во 2-м Международном форуме "Один пояс, один путь"
26 апреля 2019 09:11 88
В пятницу в Пекине открылся 2-й Международный форум "Один пояс, один путь".
Делегация, возглавляемая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, принимает участие в форуме.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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