Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник встретился с председателем Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины Эмилио Монзо, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи было выражено удовлетворение нынешнем состоянии связей между Азербайджаном и Аргентиной. Стороны особо подчеркнули важность осуществляемые взаимные визиты официальных лиц высокого уровня с точки зрения развития отношений между двумя странами.

Министр Эльмар Мамедъяров отметив свой визит в Аргентину в марте 2019 года подчеркнул полезные встречи, проведенные в рамках визита, и развивающиеся по многим областям двусторонние отношения.

Эмилио Монзо с удовлетворением вспомнил визит министра Эльмара Мамедъярова в Аргентину и встречу с ним и отметил, что нынешний визит создает благоприятные возможности, чтобы лучше узнать Азербайджан.

В ходе встречи стороны также провели обсуждения по вопросам, представляющим взаимный интерес.