Эльмар Мамедъяров встретился с председателем Палаты депутатов Аргентины
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник встретился с председателем Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины Эмилио Монзо, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе встречи было выражено удовлетворение нынешнем состоянии связей между Азербайджаном и Аргентиной. Стороны особо подчеркнули важность осуществляемые взаимные визиты официальных лиц высокого уровня с точки зрения развития отношений между двумя странами.
Министр Эльмар Мамедъяров отметив свой визит в Аргентину в марте 2019 года подчеркнул полезные встречи, проведенные в рамках визита, и развивающиеся по многим областям двусторонние отношения.
Эмилио Монзо с удовлетворением вспомнил визит министра Эльмара Мамедъярова в Аргентину и встречу с ним и отметил, что нынешний визит создает благоприятные возможности, чтобы лучше узнать Азербайджан.
В ходе встречи стороны также провели обсуждения по вопросам, представляющим взаимный интерес.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!