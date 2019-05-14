В Брюсселе началась конференция высокого уровня по случаю 10-летия "Восточного партнерства".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в работе конференции участвует министр иностранных дел страны Эльмар Мамедъяров, передает Day.Az.

В рамках конференции начала свою работу панельная сессия "10-летие "Восточного партнерства": успехи в получении конкретных результатов и вызовы".