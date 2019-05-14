https://news.day.az/politics/1119572.html Эльмар Мамедъяров на конференции "Восточного партнерства" в Брюсселе
Эльмар Мамедъяров на конференции "Восточного партнерства" в Брюсселе
В Брюсселе началась конференция высокого уровня по случаю 10-летия "Восточного партнерства".
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в работе конференции участвует министр иностранных дел страны Эльмар Мамедъяров, передает Day.Az.
В рамках конференции начала свою работу панельная сессия "10-летие "Восточного партнерства": успехи в получении конкретных результатов и вызовы".
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