Военнослужащий-контрактник армянской армии покончил с собой в одном из сел Тавушской области Армении. Он повесился в коровнике.

Информацию в беседе с VERELQ подтвердил пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян, передает Day.Az.

Ранее "Спутник" сообщил, что тело военнослужащего обнаружил его брат. Он позвал соседей, которые вызывали "скорую помощь" и полицию. Правоохранители выясняют мотив погибшего, который вынудил его пойти на этот шаг.