https://news.day.az/politics/1155706.html В Армении повесился военнослужащий
В Армении повесился военнослужащий
Военнослужащий-контрактник армянской армии покончил с собой в одном из сел Тавушской области Армении. Он повесился в коровнике.
Информацию в беседе с VERELQ подтвердил пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян, передает Day.Az.
Ранее "Спутник" сообщил, что тело военнослужащего обнаружил его брат. Он позвал соседей, которые вызывали "скорую помощь" и полицию. Правоохранители выясняют мотив погибшего, который вынудил его пойти на этот шаг.
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