На днях группа карабахских сепаратистов посетила Москву, где устроила демонстративные "встречи", стараясь придать легитимности нелегитимному образованию, созданному на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. В связи с этим посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников был приглашен в МИД, где ему была вручена нота протеста.

После протеста азербайджанской стороны в армянских СМИ и на армяно-российских ресурсах начали звучать мнения о неправомерности реакции Баку. Прокомментировать эти претензии Day.Az попросил российского эксперта, кандидата политических наук, старшего преподавателя СПбГУ (Санкт-Петербург) Галину Ниязову.

Визит сепаратистов в Москву вызывает недоумение, поскольку в контексте происходящих событий совершенно очевидно, что мнение представителей никем не признанного самопровозглашенного образования никто в расчет не берет - ни сама Армения, ни Россия, выступающая посредником в переговорах и не планирующая отказываться от этой роли, ни, тем более, Азербайджан, отметила Ниязова.

"Попытки Армении предоставить представителям "НКР" право голоса на переговорном процессе не увенчались успехом, что явно говорит, во-первых, о том, что никакого влияния у Еревана нет, и, во-вторых, что у Армении недостаточно сил, чтобы посадить сепаратистов Карабаха за стол переговоров в качестве самостоятельной стороны конфликта.

В данной ситуации недовольство Азербайджана легко было предугадать. В этих условиях министерство иностранных дел любой страны поступило бы так же, как поступил Азербайджан. По-видимому, это привычная тактика армянской стороны по затягиванию переговорного процесса", - подчеркнула российский эксперт.

Лейла Таривердиева