https://news.day.az/politics/1189964.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильного туннеля в Пиршаги
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильного туннеля в Пиршаги
29 декабря состоялось открытие автомобильного туннеля в поселке Пиршаги Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
Председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов проинформировал главу государства о проведенной работе.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие автомобильного туннеля.
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