29 декабря состоялось открытие автомобильного туннеля в поселке Пиршаги Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов проинформировал главу государства о проведенной работе.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие автомобильного туннеля.

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