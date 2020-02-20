На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана было рассмотрено обращение кандидата в депутаты от 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с вопросом выступил член ЦИК Габиль Оруджев.

По его словам, кандидат в обращении сообщил о нарушении его прав в день голосования.

"В связи с обращением было проведено расследование, в ходе чего были выявлены нарушения по четырем избирательным участкам", - сказал Оруджев.

Он предложил объявить результаты выборов по четырем (14-му, 17-му, 23-му и 25-му ) участкам недействительными. Предложение было принято большинством голосов.