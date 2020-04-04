Азербайджанское государство делает все, чтобы защитить своих граждан и экономику

"Отсутствие чувства ответственности у некоторых наших граждан вынуждает государство переходить на более жесткий режим изоляции и карантина. Я понимаю, что это может в какой-то мере серьезно отразиться на жизни людей, но вместе с тем ситуация очень тревожная", - сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

Вирус распространяется по стране, и главная причина такого положения заключается в том, что многие граждане не следуют как указаниям, дающимся соответствующими структурами и специалистами Азербайджана, так и рекомендациям ВОЗ, считает депутат.

"Думаю, принято правильное решение. Азербайджан должен сделать все возможное для того, чтобы уберечь своих граждан. Следование требованиям карантина, социальная изоляция являются абсолютно обязательными. Я приветствую жесткие меры, которые направлены на защиту жизни и здоровья граждан страны", - отметил наш собеседник.

Асим Моллазаде подчеркнул, что государство со своей стороны делает все, чтобы смягчить удар пандемии по экономике страны. Подготовлены девять антикризисных программ, предусматривающих финансовые компенсации малому и среднему бизнесу, гражданам, временно оставшимся без работы из-за социальной изоляции. Пока оглашены не все шаги, которые планируется принять для минимизации ущерба от ситуации с коронавирусом для населения страны, но можно не сомневаться, что будет сделано все необходимое. И глава государства, и руководители соответствующих структур и ведомств неоднократно указывали на это. Стоит обратить внимание также на то, как организована работа по оказанию социальной помощи пожилым и одиноким гражданам, которым, наверное, труднее всего переживать условия жесткого карантина, отметил депутат ММ.

По мнению парламентария, от граждан же требуется лишь проявить терпение и понимание. Необходимо очень серьезно отнестись к пандемии. Всем, кто сомневается в серьезности ситуации, Моллазаде посоветовал обратить внимание на то, что происходит в Италии, Испании, в тех странах, где многие не подчинялись инструкциям ВОЗ. Поздно принятые правительствами этих стран меры и низкая сознательность обществ привели к очень трагической ситуации.

По словам депутата ММ, Азербайджан сегодня находится перед лицом очень большой опасности. К ситуации нужно отнестись очень и очень серьезно.

"Приняты меры, даны конкретные инструкции, существует международный протокол, которому надо следовать. Ни в одной из стран мира нет системы здравоохранения, которая была бы способна противостоять такой угрозе. Поэтому строгая изоляция полностью оправдана. Обо всем остальном государство позаботится, граждане могут в этом не сомневаться", - сказал азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева