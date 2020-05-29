Раньше армяне не жили в Ереване - признание армянского архитектора - ВИДЕО

29 мая это не только день в календаре, следующий за отмечаемым в Азербайджане Днем Республики. Это еще и дата, когда Азербайджан потерял Иреван.

В YouTube размещен любопытный ролик. Армянский архитектор по имени Агнесса вызвалась быть гидом для российских гостей, водила их по Еревану, рассказывала о городе. Но в отличие от традиционных пропагандистов от истории говорила правду.

В чем заключается правда, когда речь идет о Ереване и других некогда переданных армянам азербайджанских территориях, думается, большинству известно. А благодаря архитектору Агнессе об этом узнали и те, кто продолжает наивно полагать, что живет в городе "старше Рима". И сегодня, в трагическую дату "дарения" Иревана армянам, которым для организации государства не хватало территорий и хотя бы одного крупного города под столицу, самое время вновь об этом напомнить.

Агнесса работает в администрации центрального округа Кентрон Еревана и, как не странно, имеет свои, отличные от оифициальных представления об истинной истории родного города.

"В Ереване не жили армяне, они приезжали сюда торговать", - рассказывает гостям архитектор. По ее словам, после установления советской власти сюда отправили архитектора Таманяна, чтобы он создал город.

Не права Агнесса в том, что видит Ереван до пришествия армян большой деревней. Построенный азербайджанцами Иреван был большим и хорошо укрепленным городом, столицей крупного по территории ханства. Правда, в реальности Ереван почти в шесть раз моложе придуманного армянами города, ему всего 500 с хвостиком лет, но от этого он не перестает быть значимой частью исторических событий в нашем регионе.

Тем не менее, сказанное армянским архитектором нельзя не назвать большим прогрессом, потому что она одна из немногих, кто рискнул открыто признать, что Ереван никогда не был армянским городом и армяне здесь действительно не жили. До того, как 29 мая 1918 года Иреван был передан под столицу искусственно слепленной в этом регионе "Армении", он был городом азербайджанским, и именно этот факт было поручено стереть с лица новоиспеченной республики Александру Таманяну. Тот свою задачу выполнил на отлично, сравняв с землей сотни памятников тюркской и исламской истории и архитектуры.

По сути, нынешний Ереван располагается на руинах азербайджанского города. Причем, центр армянской столицы построен именно на месте иреванской крепости и ханского дворца. Возможно, создатели армянского мифа хотели таким образом потешить свое эго, чтобы, делая шаг, представлять, как топчут азербайджанскую историю. Как бы там ни было, останки реального Еревана все еще там, под главной площадью Армении. Во время реконструкции несколько лет назад они вышли на поверхность, но были немедленно забросаны землей - подальше от посторонних глаз.

Все 102 года существования Армении агитпроп не жалел усилий на продвижение мифа. Накануне "юбилея", то бишь мнимого 2800-летия 500-летнего города руководство Армении решило поразить воображение иностранцев, но выяснилось, что поражать нечем. В городе "старше Рима" нет ни одного камня, который относился бы хотя бы к 18-му веку. Что уж там говорить об античности. Даже в ереванской мэрии были вынуждены признать, что отсутствие в Ереване исторических зданий является серьезным препятствием для развития туризма. Сколько не ври, а наступает момент, когда сказанное нужно доказывать.

Интересно, что незадолго до пандемии премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что в 2020 году начнутся работы по открытию исторического слоя, расположенного под Площадью Республики, и его превращению в музей. "В результате Площадь Республики станет большей достопримечательностью", - написал Пашинян, повергнув в ужас мифотворцев и пропагандистов.

Уж они хорошо знают, чем закончится такая инициативность главы правительства. Да, Ереван получит, наконец, исторический центр, но это уничтожит десятилетия кропотливого труда лжеученых, оказавших армянскому народу медвежью услугу. Каждый народ имеет право знать правду о своей истории, пусть даже она не такая помпезная, какую написали для армян. Зато она будет правдивой, и кто знает, может, вместо ненависти армянских детей будут воспитывать в благодарности к соседям, на землях которых они живут.

Зульфугар Ибрагимов