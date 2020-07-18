Баку непреклонен: пора спасать ОБСЕ

Представители 57 государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не смогли достичь консенсуса по вопросу продления полномочий на новый трехлетний срок действующих руководителей институтов этой организации, в том числе генерального секретаря Томаса Гремингера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило сегодня действующее председательство Албании в ОБСЕ.

Ибо все еще продолжаются прения, дискуссии, споры и рассмотрения кандидатов на посты генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главы Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, представительство ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также Верховного комиссара по делам национальных меньшинств.

Точнее, решения вопроса в связи с переизбраниями руководителей перечисленных структур превратилось в проблему, так как переизбрание, точнее, переназначение нынешних глав структур основывалось на "пакетном" предложении. Схема проста: в случае недополучения достаточного количества голосов хоть одним из кандидатов, то все нынешние руководители структур должны покинуть свои должности.

Процесс выдвижения кандидатов еще не завершен. Дипломатам не разрешено беседовать с представителями СМИ, и они могут комментировать ситуацию только после завершения этого процесса.

Мы неоднократно писали о нынешнем руководителе представительство ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлеме Дезире.

61-летний французский политик известен своими скандальными, несуразными и часто абсурдными заявлениями в адрес Азербайджана.

Напомним, что Делегация Азербайджана в ОБСЕ выступила против утверждения А.Дезир на своем посту, ибо официальный Баку считает, что Дезир в отношении нашей страны отличается упорным нежеланием реальной оценки событий и фактов. Прославившийся выборочным отношением к странам-членам ОБСЕ Дезир далек от объективности, честности, порядочности и, кроме того, неоднократно был уличен в получении информаций из, мягко говоря, сомнительных источников. Его заявления и доклады насчет свободы слова в СМИ Азербайджана всегда были тенденциозны, однобоки и опирались исключительно на "достоверные информации", выданные и высланные ему из лагеря радикальной оппозиции.

Своей пристрастной, одиозной и однобокой деятельностью грубо нарушающий сам мандат представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова в СМИ А.Дезир, увы, известен как не только ярый апологет чуть ли не всех, кто выступает против нашей страны, но и откровенный армянофил.

Также напомним, что мсье Арлем Дезир в 1998 году был обвинен в наглом превышении служебных полномочий, нецелевом использовании общественного имущества и, как вор и хапуга, был осужден на 18 месяцев условного лишения свободы: по решению суда, он также молча выплатил штраф в размере 30 тысяч франков.

Руководству ОБСЕ пора бы понять, что именно "стараниями" таких одиозных, неоднозначных и полностью скомпрометированных фигур, как Арлем Дезир, организация нынче весьма далека от своих родных, изначальных принципатов деятельности, забыла преамбулы функционирования и растеряла почти весь арсенал эффективных, действенных инструментов реагирования на события, медленно, но верно превращаясь орудие политиканов и арену крикливых, несправедливых требования "наказания" самостоятельных стран.

Жесткое неприятие официального Баку А.Дезир вовсе не связано с его ошибочной, меркантильной позицией в отношении нашей страны. Отнюдь, ведь Бюро по правам человека ОБСЕ тоже спорадически и весьма жестко критикует власти Азербайджана, но Баку продолжает работать с данной структурой. Причем, работает тесно и эффективно.

Причина проста до обыденности: Арлем Дезир полный неадекват на посту представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова в СМИ. Он превратился в антипод честности, беспристрастности, объективности и транспарентности.

Он с периодичностью метронома реагировал на самое незначительное событие в Азербайджане, тут же превращая политику в фарс, когда истерические заявления представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова в СМИ якобы о "тотальном подавлении свободы слова" и "преследовании независимых представителей масс-медиа" были не чем иным, как абсурдом на фоне желчной реакции на произошедшее.

Арлем Дезир, который уже с 2017 года занимал пост представителя ОБСЕ по свободе СМИ, давно известен и своим необъективным отношением к Азербайджану, и прочными связями с армянскими кругами своей родной Франции.

Он всегда раздувает любой факт, который можно было "развернуть" против Азербайджана, не говоря уже о намеренной политизации любого прецедента. Вряд ли случайно, что на вето Азербайджана весьма нервно реагируют армянские СМИ, в частности, "Голос Армении" и армянская редакция "Радио Свободы" всячески расхваливают "деятельность" мсье Дезир на посту "главного в ОБСЕ по свободе прессы".

Стараниями А.Дезир представительство ОБСЕ по вопросам свободы слова в СМИ неуклонно деградировало, скатываясь в болото субъективных оценок, тенденциозных "докладов" и абсурдных твитов про нашу страну.

Протестуя против нахождения такого вырожденца, Азербайджан фактически спасает от вырождения и деградации само структуру: видно, в самой ОБСЕ начали постигать суть требований официального Баку.

Но не все так легко, как кажется: многие политические круги Запада - и куда уж без них - "независимые", но марионеточные неправительственные и международные организации пытались оказать давление на Азербайджан, дабы склонить нашу страну на соглашательство по поводу переизбрания А.Дезир. Но Баку, как и всегда, проводя полностью независимую внешнюю политику, выразил свою окончательную позицию - Дезир должен уйти!

"Репортеры без границ" (RSF), Комитет защиты журналистов (CPJ), Freedom House, PEN International - все их попытки заставить Баку отказаться от попыток заблокировать повторное назначение ведущего должностного лица ОБСЕ по СМИ остались безрезультатными.

И те, кто пытались надавить на Азербайджан, поняли: шантаж, ультиматумы и крикливые угрозы совершенно бессмысленны.

17 июля. Председательствующая с 1 января 2020 года в ОБСЕ Албания объявила о начале процедуры отбора кандидатов на должности генерального секретаря ОБСЕ, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, верховного комиссара по делам национальных меньшинств, представителя по вопросам свободы СМИ. "Председательство сожалеет, что 57 государств-участников не смогли достичь консенсуса по вопросу переназначения четырёх должностных лиц, занимающих в настоящее время эти должности", -заявила Албания.

Так, официальная Тирана выступила за повторное назначение четырёх действующих кандидатов. По ее мнению, это позволило бы обеспечить непрерывную работу организации в условиях пандемии коронавируса.

"Для достижения консенсуса по вопросу замещения этих должностей на Совете министров ОБСЕ в Тиране в декабре председательство просит государства-участников выдвинуть кандидатов на четыре должности к 18 сентября 2020 года", - говорится в заявлении.

Также, по словам членов председательства, снижение приверженности устойчивой работы исполнительных структур создает серьёзные проблемы для эффективности многостороннего механизма дипломатии.

Напомним, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. Все государства-участники ОБСЕ обладают равным статусом. Решения принимаются на основе консенсуса. Решения не носят юридически обязательного характера, но имеют большое политическое значение. Выборы Генерального секретаря и руководителей институтов ОБСЕ проходят каждые три года. Срок полномочий нынешних руководителей организации истекает 18 июля.

Протест Баку своевременен и понятен. ОБСЕ нуждается в обновлении. Институты ОБСЕ, ее Устав и направления деятельности организации нуждаются в реформе. Членами-участниками являются и азиатские страны, в руководстве организации и ее институтов должны быть представители и других государства. Это, во-первых. Во-вторых, ОБСЕ была создана в результате диалога многих государств. Если на самом деле, существуют проблемы с правами человека или демократией, то все страны должны собраться и совместно их решить. Это очень просто. Но, мы видим, что последние годы годовые собрания ОБСЕ превращается в сборище оппонентов некоторых стран-членов организации.

Требования Азербайджана логичны, своевременны: в ОБСЕ приоритет должен отдаваться не процедурным вопросам и не выстраиванию чьих-то личных карьер, а решению действительно важных и субстантивных вопросов, проистекающих из ее же мандата.