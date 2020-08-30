Клан Вартанянов: армяне медленно захватывают Ростовскую область РФ

Ростовская область сегодня в фокусе внимания после неутешительных итогов встречи Владимира Путина с ростовским губернатором Василием Голубевым. Резкое недовольство Путиным демографическими показателями и падением сельхозпроизводства в Ростовской области, стали неким тревожным сигналом для Голубева, назначенного еще в 2010-м на эту должность президентом Медведевым.

Однако, многие эксперты в неудачах Голубева и в плачевных показателях в социальной и экономической жизни региона видят ошибочную кадровую политику, которая строится в основом на этнической компоненте. Так известно, что Ростовская область чуть ли не превратилась вотчину армянской диаспоры, которые получили широкую свободу при Голубеве. Захватив стратегически важные посты в региональных органах власти, представители армянской общины привели регион в полный упадок, став обузой для самого Голубева, в преддверие сентябрьских выборов губернатора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Politvesti.ru, по статистике, три года подряд регион занимает второе место по уровню взяток после Москвы. Ряд экспертов считатет, что топ-чиновники и бизнес -элита Ростова, которая в основном представлена армянской диаспорой, по большому счету является бенефициарами самого Голубева. Не удивительно, что самым богатым человеком области является президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц, не говоря уже о строительном магнате и депутате гордумы Арутюне Сурмаляне, министре спорта области Самвеле Аракеляне, бывшем заместителе губернатора, а ныне депутата заксобрания Ростовской области Владимире Аванесовиче Черкезове и др.

Однако, долгое время руководству области приходилось покрывать и даже выгораживать вороватых чиновников из армянской диаспоры.

Например, был у Голубева заместитель и одновременно министр транспорта Дживан Вартанян. Данный персонаж работал в правительстве Ростовской области с 2002 года и считался при этом негласным лидером армянской диаспоры в регионе.

Примечательно, что Голубев, став губернатором, избавился от всех заместителей своего предшественника Владимира Чуба, кроме Вартаняна. Возможно, дело было в тесной связи с кавказскими сообществами, которая наблюдалась у Голубева еще в бытность работы мэром Ленинского района Подмосковья.

По данным телеграмм канала "Ростов", удручающее состояние дорог и беспробудная коррупция в дорожно-транспортной сфере ничуть не поколебали позиций влиятельного чиновника. Напротив, Вартанян сработался с Голубевым и даже вошел в ближайшее окружение губернатора.

Вартанян остался спокойно сидеть в своем кресле и после того, как в 2011 году его сын Борис на огромной скорости сбил 80-летнего старика. Пенсионер оказался в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, а Борис Вартанян в результате ДТП не пострадал. Сотрудники ГИБДД поспешили заявить, что виновником аварии был покалеченный Вартаняном-младшим старик.

В 2013 году в СМИ появилась информация, что другой сын Вартаняна, 22-летний Мартирос, задержан в Москве по обвинению в создании группировки мошенников. Банда похищала госномера с машин, после чего продавала их владельцам.

Чиновник тогда категорически открестился от родственных связей с арестованным. Однако в прессу просочилась информация, что за закрытие уголовного дела против Мартироса Вартаняна следствию предлагалась внушительная сумма - 10 млн долларов. Сведения о приговоре в отношении молодого афериста в открытом доступе отсутствуют.

Несмотря на скандалы, Дживан Вартанян продержался в своем кресле еще год - до момента, когда Голубев начал готовиться к избранию на второй срок и избавляться от балласта. Заместитель по транспорту стал для губернатора слишком токсичен, поэтому было решено подыскать Вартаняну непыльную должность и отвести от него внимание общественности.

Бывший замгубернатора возглавил совет директоров ПАО "Ростоваэроинвест", а его сын, искалечивший 80-летнего пенсионера, устроился начальником одного из управлений АО УК "Аэропорты регионов".

Согласно информации, Дживан Вартанян по-прежнему вхож к губернатору и имеет возможность продвигать нужных ему людей на высокие должности.

К примеру, Вартаняну обязан карьерой первый зам Голубева Виктор Гончаров, пишет телеграм канал "Информ-Бюро ЮФО".

Кроме того, Вартанян имел возможность нагреть руки на строительстве аэропорта "Платов" и стадиона "Ростов арена", который принадлежит Арутюнянцу.

Видимо, лоббисты Вартаняна уверены, что у народа короткая память, и о нем и его отпрысках все благополучно забыли. Но донской край помнит своих "героев".