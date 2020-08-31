В Москве хотят увековечить память человека, уничтожившего азербайджанский Иреван

На днях ведущий научный сотрудник находящегося в Москве Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Валерия Олюнина, хорошо известная своей активностью в антиазербайджанской пропаганде, выступила с предложением увековечить в Москве память архитектора Александра Таманяна. Инициатива Олюниной адресована диаспоре. В подкрепление своей идеи Олюнина выпустила в соавторстве книгу, посвященную вкладу Таманяна в архитектуру Москвы.

Армянский архитектор построил в российской столице пару домов, но в Черноморско-Каспийском регионе он более известен как разрушитель исторического Иревана, азербайджанского города, переданного в 1918 году армянам под столицу слепленной кое-как из земель других народов Армении.

Таманян не внес особого вклада в архитектуру России, зато оказал неоценимую услугу соплеменникам, мастерски стерев с лица земли все следы азербайджанской и мусульманской культуры и цивилизации. План реконструкции Еревана от 1936 года - это масштабный акт вандализма, по степени цинизма несравнимый ни с чем. Благодаря Таманяну, арменизированный Ереван не сохранил никаких признаков исторического города, что, впрочем, очень осложнило задачу армянской стороны при подготовке торжеств по случаю фальшивого юбилея столицы. Кроме того, столица Армении была спроектирована с учетом вида на гору Агрыдаг, чтобы последующие поколения армян могли созерцать объект недостижимых фантазий армянства и постоянно подпутываться ненавистью. Все продумано, все учтено.

Памятник Таманяну, установленный в Ереване, это мемориал армянской экспансии и армянскому национализму. Самым правильным образом памятник был использован несколько лет назад, когда на его постаменте был установлен рекламный щит стриптиз-клуба "Омега"...

Что касается общественного Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б.Арцруни, это очень странное заведение. Создано оно в Москве по армянской инициативе, на армянские деньги и в целях продвижения армянских интересов. "Исследования", проводимые этим институтом, не имеют никакого отношения к интересам России, а Черноморско-Каспийский регион затрагивают только в контексте оголтелой туркофобии и нескрываемой ненависти "исследователей" к Турции и Азербайджану.

Создателем и спонсором заведения был ныне покойный московский армянин Вардгес Арцруни. К продвижению в России армянских интересов были привлечены деятели не армянской национальности, которые добросовестно выполняют свою задачу в соответствии с духом и буквой этого учреждения, подводя научные основы под антитурецкую и антиазербайджанскую пропаганду в России.

Зульфугар Ибрагимов