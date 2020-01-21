Некто Валерия Олюнина, писатель и журналист, ведущий научный сотрудник Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона является одним из излюбленных авторов националистического армянского издания "Еркрамас" и усердным лоббистом армянских интересов на российских просторах. Эта дама участвует в пропаганде, рассуждает об истории региона, мало что в ней понимая, и активно продвигает армянские интересы в России.

Олюнину уже не раз ловили на лжи, подлоге и фальсификациях фактов, но она продолжает в том же духе. Ну что тут сказать - кто платит, тот заказывает музыку.

На этот раз Олюниной было заказано продвигать в Москве документальный фильм псевдо-исторического содержания, рассказывающий о вековой мечте карабахских армян под руководством церкви перейти под покровительство России. Эта пропагандистская акция приурочена к 30-летию "возвращения" в оккупированный Арменией Нагорный Карабах армянской церкви и напичкана притянутыми за уши к армянским обстоятельствам фактами.

Не будем пересказывать содержание этого пропагандистского продукта. В целом его создатели пытаются представить российской аудитории "пророссийский" Карабах, где, оказывается, имеется русская община (откуда-то наскребли 200 человек), передовая русская школа и, где души не чают в России и всем, что с ней связано.

Кстати, сама же Олюнина, не понимая, как подводит своих протеже, поведала историю о том, как в июне 2010 года во время незаконной поездки на оккупированные территории Азербайджана российских журналистов в Ханкенди была устроена показуха в виде закладки и освещения православного креста на месте, где якобы будет построена русская церковь. Журналисты уехали - представление завершилось. Как, наверное, все догадались, церковь построена не была. Как пишет Олюнина - строительство храма было "заморожено"... Да неужели?

Примечательно, что ровно год назад та же Олюнина уже своеобразно напоминала оккупационным властям о необходимости "разморозить" строительство. При этом она обвиняла российские власти, которые, дескать, безразличны к этому вопросу из-за "политической конъюнктуры". Под этим, думается, подразумевалось признание Москвой территориальной целостности Азербайджана со всеми вытекающими отсюда последствиями для сепаратистского образования.

В своей публикации годичной давности Олюнина мобилизовала все свои пропагандистские резервы для того, чтобы представить, до какой степени "русским" является оккупированный Арменией азербайджанский Карабах. В провокационном фильме, который собираются презентовать в московском кинотеатре "Победа", Олюнина продолжает эту тему.

К сожалению, в этот фильм не вошла история православного храма Святого Иоанна Крестителя в Шуше, который после оккупации этого азербайджанского города в 1992 году был перестроен в армянскую церковь и назван "Ханач жам". Старожилы города помнят эту русскую церковь. Ее принадлежность доказывают и старые фото панорамы города, на которых видна характерная луковка русской церкви, замененная впоследствии армянским элементом.

То есть налицо манипуляция армянского агитпропа "русским фактором" с целью вызвать, скажем так, сочувствие у российской аудитории к сепаратистам и ненависть к Азербайджану. Эта фишка выбрана в последнее время для пропаганды не случайно. Вызвать симпатии Москвы к территориальным аппетитам Армении не удалось, но фактор русских и русскости всегда можно обыграть самым неприличным способом. С расчетом на то, что русский человек всегда поверит русскому больше, чем армянину.

Кому поверит - Валерии Олюниной?..

Зульфугар Ибрагимов