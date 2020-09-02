С подачи Пашиняна Армения устраивает "медленный" геноцид молокан

Верховный комиссар по делам Диаспоры Армении Заре Синанян в интервью радио "Свобода" потдвердил утверждения ряда российских и западных экспертов о фашистской природе государственной политики страны. Бывший мэр Глиндейла (США) ставший после "бархатной револиции" во главе диаспоральной организации, выдал в одном интервью столько абсурдного, что Армения теперь может только претендовать на звание страны изгоя в цивилизованном мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Politvesti.ru, оказалось, что вся диаспоральная политика Еревана строится не просто на репатриации соотечественников из заграницы, конечной целью которой является искусственное увеличение населения страны, но и одновременно Ереван старается заселить страну и оккупированные территории Азербайджана представитеялми разных этносов, с последующей арменизацией.

Много ли народов готовы согласится стать в новой жизни армянами? Вероятно, в самой Армении что то об этом знают.

Как пишет армянский правозащитник Аветик Ишханян, после глубоких размышлений на тему древнейшей истории и решив, что цари Аргишти и Тигран Великий отчуждали иные нации, Заре Синанян заявил, что на примере этих царей заселить страну ассирийцами, арабами и другие нациями и отчуждать их от корней и превращать в армян.

Данное заявление главы Диаспоры полностью раскрывает суть фашистской идеологии армянского руководства, которое можно по выражению самих же армян класифицорвать как "белый геноцид" - термин, используемый на протяжении дясятилетий чаще всего армянами для описания угрозы ассимиляции в армянской диаспоре, особенно в западном мире. Сегодня же власти Армении решили сами использовать этот метод в отношении других народов.

Ведь, не секрет, что за последние сто лет посредством этнической чистки и ассимиляции со стороны армянских властей что в Советском Союзе, что в годы независимости, исчезли десятки молоканских деревень, этническим чисткам подверглись целые поселения грузин, азербайджанцев, курдов-езидов и ассирийцев, которые веками жили в границах нынешней Армении.

Именно такая политика привела к тому, что Армения одна из немногих мононациональных стран на всем пространстве Европы и Азии - 98% процентов населения страны составляют армяне. Заявления Синаняна не только лишена всякой логики и моральных устоев, но и грубое нарушение Резолюции, принятой Генассамблеей ООН о правах коренных народов.

Помимо прочего, Синанян стараясь доказать правоту своих тезисов в интервью допустил оскорбительные выпады против японцев, заявив, что "Японцы это синтез китайцев и корейцев, которые за 2 000 лет превратили их в отдельный этнос".

За такое открытие в антропологии главному коммисару по диаспоре в Армении, можно присуждать премию Дарвина, не говоря уже о том, что эта тема возможного межгосударсвенного скандала.