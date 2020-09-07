Дело Минасян: армянская община Адыгеи снабжает террористов

Серьезный скандал разгорелся в Майкопе после того как суд предьявил обвинения 21-летней выпускнице Адыгейского медицинского колледжа Ларисе Минасян, в оправдании терроризма. Согласно информации, этническая армянка Минасян после того как в 2016 году приняла ислам, через соцсети установила контакты с радикальными религиозными деятелями. Девушка репостила цитаты саудовского теолога Сулеймана аль-Ульвана, в которой содержались экспрессивные оценки и характеристики. Суть цитат заключалась в том, что если оппоненты ислама называют его последователей экстремистами, радикалами и фундаменталистами, это является свидетельством истинности веры мусульман.

Как передает Day.Az со ссылкой на Politvesti.ru, защита Минасян подала в Майкопский городской суд жалобу, попросив признать постановление о возбуждении дела незаконным и отменить его, аргументировав это тем, что новообращенная мусульманка Лариса Минасян, якобы под давлением адыгейских силовиков подписала показания, которые легли в основу дела об оправдании терроризма, передает "Кавказский узел".

По данным Politvesti, Минасян является последовательницей радикальной идеологии, хотя она посещала мечеть, которая входит в состав духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края. Предположительно, таким образом девушка искала сообщников для вовлечения в террористическую деятельность. Оперативно-разыскные мероприятия в отношении Минасян проводил "Центр Э" МВД Адыгеи, но уголовное дело находится в производстве Следкома, поскольку вменяемая девушке статья подследственна СКР.

Известно, что армяне не охотно меняют веру или создают брачные союзы с другими нациями. Обычно, смена религии имеет далекоидущие политические цели. На примере Турции можно сделать выводы, о том, как армяне, принявшие ислам, активно поддерживают запрещенные курдские террористические организации, как ПКК с целью дестабилизации ситуации в стране. Вряд ли Минасян добровольно приняла ислам в таком арменизированном регионе как Адыгея, где армяне формируют отдельную этническую группу, называя себя абсурдными формулировками то черкесогаями или горскими армянами, оставаясь в основной массе приверженцами Армянской церкви в Майкопе. Из-за такой сложной демографической атмосферы невозможно дать точную цифру армян в Республике Адыгея. По официальной статистике они занимают третье место по численности (100 тыс.) национального состава после русских и адыгейцев.

Такое засилье армян в регионе сыграло ключевую роль в том, что армянская община превратилась в крупную политическую силу, которая активно принимает участие не только процессах Республики Адыгея или Краснодарского края, но и в самой Армении. Достаточно вспомнить с каким рвением Адыгейское региональное отделение "Союза армян России" заступилась за лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна в июне, когда против него в Ереване возбудили уголовное дело. Силовики и правохранительные органы впервые сталкиваются с делом когда этническая армянка принявшая ислам примкнула к террористам. Вероятно, влиятельная армянская община Адыгеи отрабатывает новые методы борьбы с властью с целью дестабилизировать ситуацию на юге России.