Дело Аветисяна: 122 миллиона из российского бюджета осели в Швеции - СКАНДАЛ

В ближайшее время в РЖД ожидаются громкие аресты из числа топ-менеджеров компании. В то время как РЖД вклыдвает огромные инвестиции в Армению, чиновники армянской национальности растрачивают деньги российкой госкомпании для собственных утех. Так, один из менеджеров РЖД Артак Аветисян был уличень в хищениях государственных стредств, пишет российское издание politvesti.ru.

На прошлой недели обыски прошли в филиале РЖД- "Дирекция по строительству сетей связи" (ДКСС) и филиале РЖДстрой. Мероприятия прошли в рамках дела о хищении путем мошенничества (статья 159 УК РФ). Правохранительными органами уже задержаны заместитель руководителя ДКСС и заместитель руководителя Спецмостотреста.

Схема хищения была предельно простая - подписали акт о приемке выполненных работ (формы КС-2), которые в реальности выполнены не были. Распоряжение подписывать акты приемки невыполненных работ исходило от начальника московской дирекции ДКСС Артака Аветисяна. Именно он по старой дружбе с руководством РЖДстрой договаривался о подобных схемах.

Аветисян - бывший управляющий Самарского треста РЖДтрой, где он крайне разбогател, осваивая бюджетные средства. Потом Аветисян активно проявил себя на стройке в Сочи и был уже вписан в очень серьезные схемы по работе с госденьгам. А следующим этапом стало попадание Аветисяна на "золотую жилу" - строительство Московского центрального кольца (МЦК). Расхищение средств на этот проект шло небывалыми объемами, а Аветисян был как раз куратором возведения МЦК. При этом своего богатства он не особо скрывает. Согласно информации, в результате аферы Аветисяна и его подельников у РЖД было похищено как минимум 122 млн рублей.

Именно на проекте МЦК Аветисян небывало разбогател. Еще в начале совей карьеры он стал скупать элитных скакунов (европейского и мирового уровня). Сейчас у него их десятки и они разбросаны по всему миру, в частности в Швеции. Кони выступают на заездах по всему миру. Несложно догадаться, что средства на это очень дорогое развлечение были позаимствованы из денег РЖД. Теперь у следователей много вопросов армянскому менеджеру РЖД и любителю скачек.