Азербайджанцы

Мы продолжаем разговор о героях Азербайджана. Сегодня поговорим о тех, кто совершал подвиги на полях Карабахской войны.

Мубариз Ибрагимов. Армяне боялись его даже мертвого

Мубариз Ибрагимов - одно из самых громких имен в пантеоне Национальных героев Азербайджана. Имя этого простого парня из Билясувара прогремело в 2010 году, и сегодня, спустя десять лет, остается на устах каждого азербайджанского солдата. Мубариз стал примером для сотен тысяч юных граждан страны, и это герой не из легенд, а тот, что жил совсем рядом, дышал с ними одним воздухом.

Мубариз был призван на службу в 2006 году. Через два года после демобилизации, в 2009 году добровольно вернулся в армию, окончил курсы прапорщиков Учебно-образовательного центра Вооруженных сил. Но прослужить пришлось недолго. Менее чем через год, в июне 2010 года Мубариз Ибрагимов геройски погиб, вступив в неравную схватку с врагом.

Он был патриотом, жил мыслью об освобождении захваченных армянами земель. Наверное, его судьба не могла была быть иной.

"Каждый вечер я смотрю в сторону оккупированных территорий, и сердце разрывается от вида разоренных врагом земель. В каждом доме там раньше горел свет и слышны были голоса людей. А теперь в той стороне лишь мертвая, зловещая тишина, которая все время напоминает мне о том, как враги надругались над моей Родиной", - писал Мубариз в письмах родным.

18 июня 2010 года подразделения вооруженных сил Армении спровоцировали перестрелку у села Чайлы Тертерского района Азербайджана. Прапорщик Мубариз Ибрагимов вступил в неравную схватку с противником. Он в одиночку уничтожил и ранил множество армянских военнослужащих, причем на территории, контролируемой противником. Неравный бой продолжался несколько часов и завершился только с гибелью героя.

Рассказывают, что когда Мубариз не вернулся в часть, возникли подозрения, что он дезертировал. Для выяснения разыскали его отца, но тот отрезал: ″Мой сын никогда не сбежал бы из армии. Если его нет, то ищите его на вражеской территории. Он пошел воевать″.

Тело Мубариза действительно осталось на стороне противника. Когда его вернули, вернули обезображенным, руки азербайджанца все еще оставались связанными. Похоже, враги боялись Мубариза даже мертвым.

Ибрагимов погиб 19 июня, тело его было возвращено армянами только 6 ноября. Все это время азербайджанская сторона вела переговоры, обращалась в международные организации, привлекала дипломатию, требуя вернуть тело солдата. В свою очередь армянская сторона издевалась, морочила голову, развлекалась, то все отрицая, то признавая. В конце концов под большим давлением армяне вернули тело героя, внушавшего им ужас даже после смерти.

Перед тем сражением Мубариз оставил письмо родителям: ″Дорогие мои мать и отец, не скучайте по мне. Мое сердце разрывается в эти трудные дни для моей Родины. Я иду на врага. Если же стану шехидом, то не плачьте, а радуйтесь за меня, что смог дойти до такого уровня. Да здравствует Родина! Ваш сын Мубариз".

Национальный герой Азербайджана Мубариз Ибрагимов похоронен в Баку на 2-й Аллее почетного захоронения.

Альберт Агарунов. Танк по имени "Альберт"

Когда мы говорим о героях азербайджанского народа, то подразумеваем под этим не только азербайджанцев. Наша страна населена множеством народов и этносов, и многие их представители сражались на карабахской войне плечом к плечу с азербайджанцами, совершали подвиги и погибали. Восемь Национальных героев Азербайджана - представители разных народов, населяющих нашу страну. Мы расскажем вам о некоторых из них.

Еврей Альберт Агарунов, отправляясь в 1991 году добровольцем на фронт, вряд ли думал о званиях и орденах. Отслужив в советской армии, он был классным танкистом, и эти его навыки очень пригодились в только формировавшейся тогда азербайджанской армии, испытывавшей большой дефицит специалистов.

Молодой человек, полный энергии, решимости и отваги, стал обучать однополчан управлению танком Т-72. В конце 1991 года Альберт был назначен командиром танка и в звании старшины направлен оборонять город Шушу.

Сослуживцы рассказывают, что Альберт никогда не промахивался, всегда бил точно в цель, сражаясь на таких ключевых направлениях, как Ханкенди, Дашалты, Джамилли. На его счету - 9 танков, 7 БМП, большое число уничтоженной живой силы противника.

Во время штурма армянами Шуши в мае 1992 года Агарунов демонстрировал чудеса храбрости. Был случай лобовой атаки танка Альберта с танком противника. Эту дуэль выиграл азербайджанский танкист. Он с расстояния 350 метров трижды попал снарядами в боевую машину противника, уничтожив и танк, и экипаж.

Погиб Альберт в бою на дороге между Шушой и Лачином. Армянские снайперы давно выслеживали храброго танкиста, ставшего настоящей бедой для захватчиков. В конце концов цель была достигнута - пуля армянского снайпера попала Альберту Агарунову прямо в сердце.

Альберта похоронили на Аллее шахидов. Отец героя попросил, чтобы сына похоронили "там, где хоронят бойцов-азербайджанцев, так как сын воевал за Азербайджан". Поминальные молитвы читали и мулла, и раввин...

После гибели Альберта Агарунова на стволе пушки его танка было написано его имя. В дальнейшем многие азербайджанские танкисты называли свои боевые машины "Альберт" в его честь.

В 2019 году, к 50-летию героя, в Баку был поставлен памятник Альберту Агарунову. Его боевые товарищи ждут того дня, когда азербайджанская армия освободит Шушу, и имя героя будет увековечено в этом городе, который он защищал.

Помимо звания Национального героя Азербайджана, Альберт Агарунов посмертно награжден орденом "Сын Отечества" (2014) и орденом Ази Асланова (2016).

Гюльтекин Аскерова. Ее сердце осталось в Шуше

Гюльтекин Аскерова родилась в Баку, окончила мединститут. В дни январских событий 1990 г. работала на центральной станции неотложной медицинской помощи, помогала раненым. С медицинской сумкой на плече. Гюльтекин отвозила раненых в больницы, доставляла трупы в морги.

Она мечтала об аспирантуре, защите диссертации, мечтала стать ученым. Но вспыхнувшая война перечеркнула все ее планы. В апреле 1992 года она добровольцем отправилась на фронт. Принимала активное участие в боях в Туршсу и Шуше, вынесла с поля боя и спасла жизни не одному десятку солдат. Участвовала в обороне Лачинского и Губадлинского районов. Работала врачом в Шушинском госпитале.

Гюльтекин так полюбила Шушу, что отказывалась его покидать, даже когда опустели соседние азербайджанские села, ушла, точнее была уведена по неизвестным причинам из города вся боевая техника. Она была одной из последних, кто вышел из Шуши перед ее оккупацией.

До того, как покинуть город, Гюльтекин пришла на заложенную недавно Аллею шехидов, собрала портреты героев и выровняла землю на могилах, чтобы враги не догадались, что это за место, и не надругались над телами героев.

Она всегда стремилась на передовую. Поставила на ноги воинов, раненых в боях за Гюлаблы, Аранземин, Пирджамал.

Последним боем Гюльтекин Аскеровой была высота у села Аранземин. Высоту перед этим селом армяне давно превратили в плацдарм, с которого обстреливали из орудий Агдам. Азербайджанские солдаты упорно продвигались вверх. Нужно был обязательно взять высоту, чтобы прекратить обстрелы.

С санитарной сумкой за плечами, Гюльтекин под градом снарядов вытаскивала с поля боя раненых, иногда, когда руки были свободны, открывала огонь по врагу. Спасая раненых, она не могла думать об укрытии, и ее в конце концов засек вражеский стрелок. По военному врачу был открыт огонь из гранатомета. Увидев упавшую Гюльтекин, сослуживцы бросились на помощь, но попали под обстрел врага. Когда Гюльтекин удалось вынести с поля боя, она уже была мертва.

Смерть женщины-врача потрясла сослуживцев. Мужчины не могли сдерживать слез...

О Гюльтекин Аскеровой много писал литовский военный журналист Ричардас Лапайтис. В годы карабахской войны он сражался на стороне правды и справедливости - на азербайджанской стороне и был свидетелем героизма хрупкой женщины-врача.

20 ноября 1993 года Указом Президента Азербайджана за защиту суверенитета и территориальной целостности республики, спасение раненых бойцов и проявленные при этом личные отвагу и героизм Гюльтекин Аскеровой посмертно было присвоено звание Национального героя Азербайджана.

Алиф Гаджиев. Никогда не отступал

Национальный герой Азербайджана Алиф Гаджиев в советский период работал в правоохранительных органах. Тогда он впервые столкнулся с армянским национализмом и при попытке его разоблачить сам оказался в тюрьме. Он вышел на след националистической организации "Крунк", которая еще в глухие советские времена начала планировать карабахский конфликт. За попытку разоблачить националистов Алиф Гаджиев поплатился приговором. Его приговорили к 10 годам, но через 5 лет приговор был отменен. И Алиф, сам уроженец Ходжалы, вернулся в Карабах, где уже разгоралась война. Здесь он продолжал служить в милиции и выполнял обязанности военного коменданта аэропорта.

В декабре 1991 года в неравном бою он отбил у армянских оккупантов Ходжалинский авиаузел, за что получил звание майора. За голову храброго офицера милиции армяне назначили немалую награду.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года отряд Алифа Гаджиева несколько часов вел бой за аэропорт с многократно превосходящими силами противника. Отстоять аэропорт в сложившихся условиях не удалось, но они успели взорвать диспетчерскую вышку и уничтожить документацию. Аэропорт был захвачен и сожжен армянами.

Алиф Гаджиев погиб, попав в засаду вблизи армянского села Нахичеваник, когда помогал бегущим от резни ходжалинцам...

Кероглу Рагимов. Подвиг Кероглу нашего времени

В Баку есть улица Кероглу Рагимова, кто-то наверняка не знает, кто носил это имя и почему оно увековечено.

Кероглу Рагимов родился в Огузе. После школы поступил в АЗИ (ныне Госуниверситет нефти и промышленности), прошел армейскую службу в Германии.

После кровавых событий в Ходжалы Кероглу записался добровольцем на фронт и вскоре был назначен командиром 2-й мотострелковой роты N-ской военной части. По храбрости Кероглу не отличался от исторического героя, носившего это имя. Почти сразу после назначения нового подразделение отличилось в боях за освобождение сел Бузлуг, Чартаз и Эркедж Геранбойского района. В этих боях возглавляемая им рота проявила необычайное мужество и героизм, в ходе боевых действий было уничтожено большое число солдат противника, многие были взяты в плен. Кроме того, отряд взял в качестве трофеев большое количество оружия.

На следующий день рота отличилась при очистке от армянских бандформирований села Менешли. Несмотря на численное преимущество, враг понес потери и отступил. Через день подразделение Кероглу Рагимова освободило Башкенд, затем Мадагиз и Гюлистан. Причем, Мадагиз через несколько дней было отвоевано нашими во второй раз. При этом Кероглу помог выйти из окружения командиру батальона и нескольким бойцам.

3 июля 1992 года рота под командованием Кероглу перешла в наступление в направлении Агдере. В этом бою Рагимов пал смертью храбрых.

Кероглу Рагимов предан земле на Аллее шехидов в Баку.

Игорь Макеев. Русский герой Азербайджана

Русский сын Азербайджана Игорь Макеев родился в Гяндже.

Армейскую службу прошел в десантных войсках в Баку. Отсюда Игорь был направлен на 6-месячные сержантские курсы в Ростов, но не выдержал - не доучившись, вернулся на родину и записался в состав одной из войсковых частей министерства внутренних дел, где с первого же дня началась его фронтовая жизнь.

Матери, которая не хотела его отпускать, он сказал: "Азербайджан - моя Родина. Я считаю себя сыном этого края. Может ли сын бросить мать в трудные для нее минуты? Я должен защищать Азербайджан. Не обижайся, но если будет надобно, я готов отдать свою жизнь за родную землю!".

Игорь участвовал не в одном бою с врагом и, храбро сражаясь, наносил армянам удар за ударом. Бойцы прозвали его "Никулиным". После тяжелых боев за Агдам и Тертер было необходимо подкрепление для операций в Агдере. Среди переброшенных сюда сил был и отряд Макеева, который особо отличился в боях за этот район...

Последний бой Макеев принял 2 августа 1992 года. Необходимо было отвоевать у противника высоту, называемую "Вышка". Бой был очень тяжелым и кровавым. Игорь вместе с несколькими другими бойцами был за пулеметом на переднем крае, поливая врага огнем. Он спас жизнь 28 азербайджанским бойцам, оказавшимся во вражеском окружении, но сам не сумел выбраться. Игорь Макеев сражался до последнего патрона и пал смертью героя.

Похоронен Макеев на Аллее шехидов в Гяндже.

Шукюр Гамидов. Маис Бархударов. Победоносный апрель 2016-го

Шукюр Гамидов служит в армии не один десяток лет. Окончил Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, затем - Бакинское высшее общевойсковое командное училище. Служил в Нахчыване. После окончания в 2016 году Военной академии был направлен командиром подразделения в N-скую воинскую часть, дислоцированную в прифронтовой зоне. Там и застала его апрельская провокация Армении.

Армяне начали перебрасывать на передовую подразделения с тыла и под видом военных учений сколачивали группировку, сосредоточив на линии соприкосновения артиллерийские, мотострелковые, механизированные и танковые подразделения. Азербайджанская сторона внимательно следила за происходящим и была готова, когда в ночь с 1 на 2 апреля враг перешел в открытую атаку.

Азербайджанская армия дала врагу достойный отпор. Противник понял, что ему противостоят уже не те практически безоружные и малочисленные подразделения, что в годы карабахской войны.

Вражеская атака была остановлена и началось контрнаступление. Подразделение под командованием Шукюра Гамидова погнало армянские отряды, нанося по ним сокрушительные удары. В результате короткой контратаки была занята стратегическая высота Лелетепе, освобождены прилегающие к ней территории, и впервые со времени оккупации над этими землями был поднят флаг Азербайджана.

Впоследствие герой апрельских боев рассказывал в интервью Армия.аз: "Мы начали с первой секунды. Конечно, боем управлял командир соединения. Я с Бекиром Оруджевым вместе с идущими в наступление подразделениями начал продвижение в направлении к Лелетепе. А с правого и левого флангов двигались другие группы наших войск. В то время хладнокровное, мужественное и терпеливое управление подразделениями нашего командира Маиса Бархударова привело нас к победе. Поверьте, бой управлялся с такой точностью и профессионализмом, что каждую секунду в нас рос боевой дух. Никто не думал о смерти. Все стремились хоть на шаг, но продвинуться вперед. Солдаты видели, что рядом с ними в бой шли полковники, и потому каждый, как говорится, ястребом бросался на врага".

Оккупанты бежали, бросая оружие и боевую технику. Они бросали и своих раненых.

Апрельские бои стали первой большой победой Национальной армии Азербайджана, доказавшей, что расклад сил в конфликте изменился навсегда.

За взятие Лелетепе Шукюру Гамидову было присвоено звание Национального героя Азербайджана. Этого высокого звания, но посмертно, были удостоены полковник-лейтенант Мурад Мирзаев и майор Самид Иманов, погибшие в боях в окрестностях села Талыш.

Командир корпуса полковник Маис Бархударов не был отмечен званием Героя, но подчиненные офицера-профессионала до сих пор вспоминают, как он первым на своем танке бросился на врага.

Свою первую награду - орден "Азербайджанское знамя" Бархударов получил в 1998 году из рук лично Общенационального лидера Гейдара Алиев. В 2012 году за особую службу в деле сохранения независимости и территориальной целостности Азербайджана был награжден медалью "За Отчизну".

В ходе апрельских боев 2016 года командир корпуса полковник Маис Бархударов принимал участие во взятии высоты Лелетепе. С началом боевых действий он лично сел в танк и ринулся в бой на первой линии атаки. По словам очевидцев, данный поступок командира корпуса воодушевил солдат, придал им уверенность и смелости.

За взятие высоты Лелетепе полковнику Маису Бархударову было присвоено звание генерал-майора. Бархударов стал первым офицером за последние 20 лет, которому было присвоено звание генерала за непосредственное участие в боевых действиях.

Это только некоторые имена. У Азербайджана много героев, настоящих, не мифических - рассказать обо всех просто невозможно. Но их имена в наших сердцах.

В жизни всегда есть место подвигу. Кто-то уже совершил свой подвиг, у кого-то он еще впереди. Ведь наши земли все еще под оккупацией, и освобождение их потребует мужества от каждого из нас.

Лейла Таривердиева