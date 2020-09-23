Азербайджанцы-герои: история доблести, славы и побед - ФОТО

Героизм проявляется не только в бою. Ему есть место всегда. Подвиг можно совершить, просто спасая тонущего ребенка. Но для Азербайджана, как страны, десятилетие находящейся в состоянии войны, боевое мужество - это категория самого высокого порядка.

Разговор о героях-азербайджанцах мы начинаем с героев Великой отечественной войны. Их подвиги были оценены огромной страной, их имена через 70 лет продолжают оставаться символами мужества.

Ази Асланов. "История войн еще не видела таких героев..."

Вряд ли в Азербайджане найдется человек, не слышавший о генерале Ази Асланове. Дважды Герой Советского Союза, легендарный танкист, прошел всю Вторую мировую, с 1939 по 1945 годы и постоянно был в боях. Погиб Асланов 24 января 1945 года в Лиепайском районе Латвии. Он был образцом невероятной стойкости и мужества, восхищающих соратников и устрашающих врага. В оборонительных боях, и в наступательных операциях профессионализм генерала-азербайджанца помогал одерживать верх над противником.

В феврале 1942 года Ази Асланов получил назначение на Крымский фронт, вступил в должность заместителя командира 55-й отдельной танковой бригады. 19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. В декабре 1942 года 55-й танковый полк Асланова противостоял передовым частям армии фельдмаршала Манштейна, пытавшимся прорваться к окруженной 6-й армии Ф.Паулюса. В ходе ожесточенных боев под командованием Асланова были уничтожены 30 танков, 26 орудий, 50 автомашин и до двух тысяч солдат и офицеров противника. За Сталинградские бои Ази Асланову было присвоено первое звание Героя Советского Союза.

Как писала в те дни "Красная Звезда": "История войн еще не видела бойцов, так мужественно сражавшихся, как Ази Асланов и его боевые товарищи. Как бы ни были сильны вражеские танки и пехота, им не сравниться с частью, руководимой могучим, волевым командиром, Героем Советского Союза, Ази Аслановым".

В январе 1943 года Ази Асланов был возведен в чин полковника и назначен командиром 35-й гвардейской танковой бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса.

Танкисты Асланова участвовали в освобождении городов Белгород, Сумы, Ахтырка, Полтава, Лебедин, Миргород. В марте 1944 года Ази Асланов был возведен в генерал-майоры танковых войск. В течение лета и осени 1944 года бригада Асланова участвовала в освобождении городов Вилейка, Минск, Молодечно, Вильнюс, Шяуляй, Елгава и других. Бригада получила восемь благодарностей Верховного Главнокомандующего. В начале 1945 года 35-я гвардейская танковая бригада участвовала в блокаде Курляндской группировки противника. Военные историки отмечают огромные заслуги Ази Асланова в руководстве боевыми действиями бригады и его личный героизм в ходе операции "Багратион".

Но до Победы он не дожил. Вторая звезда Героя была вручена герою-азербайджанцу уже посмертно.

Мехти Гусейнзаде. Он был неуязвим

Два года назад в Азербайджане торжественно отметили столетие Мехти Гусейнзаде, легендарного партизана Михайло.

О нем говорили как о фантастически смелом человеке. Он не боялся ничего.

Сразу после учебной части Мехти оказался в аду Сталинградской битвы. Был тяжело ранен и взят в плен. Не спрашивая его согласия, пленного азербайджанца записали в так называемый "азербайджанский легион". В 1943 году азербайджанцев вывезли в северную Италию. Здесь подпольщики из числа военнопленных установили связи с итальянскими и югославскими партизанами. В январе 1944 года Мехти Гусейнзаде вместе с группой товарищей сбежал от нацистов и присоединился к югославским партизанам в Словении.

Под псевдонимом "Михайло", Мехти участвовал в самых дерзких операциях, уничтожал захватчиков там, где никому другому бы это не удалось. Помогало и знание немецкого языка.

О его подвигах до сих пор ходят легенды. Только в одной операции было убито 120 и ранено 220 гитлеровцев. Он ничего не боялся. Так, Мехти расстрелял майора гестапо Кертнера, явившись к нему прямо в рабочий кабинет. Устроил засаду, уничтожив 10 грузовиков противника с боеприпасами. В мундире офицера люфтваффе проник на аэродром, установил магнитные мины - в клочья разнесло два самолета и 25 немецких автомобилей. В октябре 1944 года Михайло, переодевшись в форму гитлеровца, организовал налет группы партизан на тюрьму и освободил 700 узников.

Бесстрашие и неуязвимость Гусейнзаде вызывали у немцев мистический ужас. Его считали колдуном, заговоренным, за его голову назначали огромные награды. Но пуля все-таки его нашла.

Мехти Гусейнзаде погиб в бою 2 ноября 1944 года. Во время боя, по одной из версий, спровоцированного предателями, Гусейнзаде был тяжело ранен и, чтобы не попасть в руки врага, застрелился.

11 апреля 1957 года Мехти Гусейнзаде было присвоено звание Героя Советского Союза. Как признали югославские историки, Михайло уничтожил больше командных кадров противника, чем весь 9-й корпус Народно-освободительной армии Югославии, в которой сражался...

Гамза Садыхов. "Дед Гамза", спасший тысячи евреев

Немногие, наверное, слышали имя азербайджанского разведчика Гамзы Садыхова, "Деда Гамзы", как называли его соратники.

Как можно узнать из открытых источников в Интернете, в 1941 году советское командование разработало операцию по пленению одного из главных сподвижников Гитлера - Карла фон Роденбурга. Это задание было поручено группе офицера советской разведки Гамзы Садыхова, действовавшего под кодовым именем "Садыгашвили".

Карл Роденбург был генералом Вермахта и во время Сталинградской битвы командовал 76-й пехотной дивизией. Этот генерал был известен как особо жестокий. В одном из своих приказов он писал: "...надо быть жестоким и беспощадным по отношению к евреям". Кроме того, с 1940 года специальное нацистское подразделение под названием "Одесса" в подразделении фон Роденбурга занималось разработкой биологического оружия. Эта группа имела особое значение, поскольку в список ее членов входил Отто Скорцени, командир любимого отряда Гитлера, диверсант СС, штандартенфюрер и "доктор" Йозеф Менгеле, который проводил криминальные эксперименты с заключенными концлагеря Освенцим-Биркенау.

По данным Нюрнбергского судебного разбирательства, захват Роденбурга спас жизни многих тысяч советских людей. Предполагается, что фон Роденбург готовился использовать отравляющие вещества в Сталинграде. Но не успел.

Во время штурма штаба Роденбурга, во время которого группа Садыгашвили потеряла много бойцов, Гамза Садыхов лично сам приставил автомат к виску немецкого генерала и заставил его встать на колени. Однако немцу удалось сделать резкий рывок и несколько раз выстрелить из пистолета и ранить Садыхова.

Руководитель разведывательной группы Садыгашвили освободил более сотни еврейских детей из подвала, затем он поднялся на второй этаж, и находясь под воздействием увиденного в подвале, с особым профессионализмом напал на генерала фон Роденбурга и лично взял немецкого генерала в плен.

Боец 52-й специальной мотострелковой бригады бывшего НКВД Авраам Коган писал о полковнике 51-й мотострелковой дивизии Гамзе Садыхове: "Исаак Аарон Михайлович, родившийся в Баку, познакомил меня с настоящим азербайджанским героем, который сыграл очень важную роль в освобождении и спасении более 30 еврейских семей и сотни еврейских детей, которые содержались во "Дворце смерти" Роденбурга. Список спасенных детей был отправлен в Москву. Мои друзья-евреи и я называли Садыгова "земляком"".

В октябре 1949 года израильская газета "Маарив" опубликовала статью военного журналиста И. Фельдмана, в которой отмечалось: "Война - это сцена, где становится ясно, кто есть кто. Она никого не прощает и не делает одолжений никому. Азербайджанец Гамза Садыхов спас наших детей от неминуемой смерти в боях за Сталинград в 1942 году, ставших одной из главных страниц новой истории Израиля. Мы просим наших еврейских историков написать об этом азербайджанце Садыхове, доблестном воине, который спас наших детей от фашистского плена, чтобы они осветили его героизм, его бескорыстную помощь нашим семьям и детям. Мы не должны забывать историю этого героя"...

Зулейха Сеидмамедова. Хрупкая девушка - гроза юнкерсов

Не только сыновья, но и дочери Азербайджана храбро сражались на полях Великой отечественной. И не только на полях, но и в небе.

Зулейха Сеидмамедова личность легендарная. Это первая военная летчица-азербайджанка. Она не получила в годы войны особых знаков отличия, но ее имя вошло в историю авиации и стало легендой.

В конце 1941 года назначена штурманом только что созданного 586-го женского истребительного авиаполка. В его составе Зулейха принимала участие в воздушных боях над Сталинградом, на Курской дуге, в Корсунь-Шевченковской операции. Была награждена орденом Великой Отечественной войны 2-й степени. За все время войны Зулейха Сеидмамедова на своем истребителе Як-9 совершила более 500 боевых вылетов и провела более 40 воздушных боев. Окончание войны Зулейха встретила в Бухаресте уже в должности заместителя командира 586-го женского истребительного авиаполка.

Как вспоминали о Зулейхе боевые товарищи, она показывала класс на своем истребителе и могла дать фору любому летчику-мужчине. О ее смелости ходили легенды, а девушки женского истребительного авиаполка боготворили ее - с ней не страшно было летать, потому что она никогда не бросит и всегда защитит.

Ее называли летчицей от Бога.

"Это человек с большой буквы, мужественный, умный. Командиром полка был мужчина, а фактически командовала полком она, женщина. На истребителе - женщина! Имеющая военное образование, имеющая высшее техническое образование, имеющая большой опыт командной работы, сколько летчиков, даже здесь в аэроклубе, она подготовила! О ней говорили, восхищаясь. О ней надо говорить. Это самородок, не летчик. Я много летчиков видел. Есть мужчины, но они не имеют таких заслуг. Именно женщина, женщина-истребитель, летчик!" - с восторгом вспоминали о Сеидмамедовой.

Известен случай, когда смелость азербайджанской летчицы помог выйти их окружения подразделению.

В период Корсунь-Шевченковской операции советские войска попали в окружение гитлеровцев. Более 100 солдат, офицеров советской армии практически были обречены, так как у них не оставалось патронов для обороны. И тут в небе появился самолет Сеидмамедовой, которая смело бросилась на врага. Пока в небе шел бой, советским военным удалось выйти из окружения.

А еще о ней вспоминали так: "Даже в самых тяжелых боевых условиях эта азербайджанская девушка ухитрялась оставаться женственной, даже нарядной, и это нисколько не мешало ей храбро воевать".

Мирза Джабиев. Он поднял флаг над Кенигсбергом

Среди Героев Советского Союза есть имена, которые мало кто слышал. Но такие звания не присуждаются просто так, и каждый из наших соотечественников, удостоенных такой награды в боях с фашизмом, заслужил ее своим мужеством, а порой и жизнью.

Капитан Советской Армии Мирза Джабиев - один из таких.

Джабиев принимал участие в боях на Западном, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. В боях четыре раза был ранен. Участвовал в освобождении Белорусской ССР. В 1944 году окончил курсы младших лейтенантов, после чего командовал взводом 806-го стрелкового полка 235-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта.

Звезду Героя получил за смелость, проявленную во время штурма форта № 5 в Кенигсберге.

6 апреля 1945 года взвод Джабиева, преодолев канал, подобрался к форту. Бойцы взвода обезвредили мины, установленные на подступах к форту, а затем этими же минами подорвали стену и ворвались внутрь форта. Бой длился более суток, и, наконец, 8 апреля 1945 года Джабиев лично поднял Красное Знамя над главной башней форта. В бою он был ранен, но до самого конца боя он не оставил свой взвод. В дальнейших уличных боях в Кенигсберге взвод Джабиева штурмом взял несколько зданий, уничтожил несколько огневых точек, около 100 солдат и офицеров противника, захватил большое количество техники. В уличных боях Джабиев лично уничтожил 8 солдат и офицеров противника, еще 13 взял в плен!

Исрафил Мамедов. Первый Герой

Первым азербайджанцем, получившим звание Героя Советского Союза в годы Великой отечественной был лейтенант Исрафил Мамедов. Ему было всего 22 года.

Исрафил Мамедов был помощником командира стрелкового взвода 42-го стрелкового полка 180-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта

3 декабря 1941 года в районе оз. Ильмень на подступах к Новгороду отряд во главе со старшим сержантом Мамедовым защищал важный рубеж. Позиция роты располагалась на высотке в болотистой местности за деревней Пустынька. Фашисты, вклинившиеся в расположение советских войск, отрезали группу от основных сил. Двадцать человек во главе с Мамедовым вели неравный бой. В течение 10 часов советские бойцы отбивали атаки целого батальона гитлеровцев и удержали занимаемый рубеж до подхода подкрепления. В этом бою было уничтожено около 300 гитлеровцев. Лично Мамедов уничтожил 70 солдат и трех офицеров врага.

За героизм, проявленный в этом бою, Исрафилу Мамедову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением "Ордена Ленина" и медали "Золотая Звезда". Повторим - это был первый Герой Великой отечественной среди азербайджанцев.

В январе 1945 года Мамедов был тяжело в боях за освобождение Польши и скончался в военном госпитале в Ялте. Ему было всего 27-мь.

Рассказывать об азербайджанцах-героях Великой отечественной войны можно долго. Не каждый подвиг был отмечен орденом, но каждый остался в памяти будущих поколений. Память будущих поколений - это лучшая награда.

Так же последующие поколения будут помнить героев Карабахской войны. Сыновья и дочери Азербайджана демонстрировали образцы храбрости, и только благодаря их мужеству и самоотверженности армянские оккупанты были остановлены, несмотря на царившую в тот период в республике анархию и предательство властей.

Но об этом поговорим в следующий раз.

Лейла Таривердиева