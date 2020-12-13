Пашинян признал силу Азербайджана

- "Нужно улучшать отношения с Баку и Анкарой"

Нужно улучшить отношения с Турцией и Азербайджаном, пытаясь найти точки соприкосновения.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на заседании Совета безопасности Армении Никол Пашинян.

Он выразил готовность создать следственную комиссию по войне, затем принялся выступать с патетическими речами, заявляя, что готов предстать перед народным судом, но в отставку не уйдет.

Отвечая на вопрос о том, почему он не реагирует на информационные нападения Азербайджана, Пашинян сказал, что произошло изменение, азербайджанцы сейчас сильнее, следовательно он вынужден смириться с этой ситуацией.