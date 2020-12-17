Возвращение Карабаха - это огромный успех Азербайджана

Быший посол США в Азербайджане, директор глобального энергетического центра "Атлантического совета" Ричард Морнингстар выразил надежду, что администрация нового президента США Джо Байдена будет более активной в Азербайджане и, в целом, на Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом он сказал на видеоконференции на тему "Азербайджано-американские отношения: процессы после выборов и Второй Карабахской войны".

"Роль США тут должна быть крайне сбалансированной, в центре внимания должны находиться не только вопросы энергетики. Азербайджан всегдя заявлял, что ввиду своего географического расположения он должен иметь дружеские отношения сразу с несколькими странами - Россия, Иран, Турция и США. Мы должны это понимать", - сказал он.

Морнингстар подчеркнул, что возвращение Карабаха спустя долгие годы является огромным успехом Азербайджана.