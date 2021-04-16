"АзИз" организовал онлайн-встречу, посвященную дню независимости Израиля

13 апреля израильтяне отметили День памяти - Йом а-Зикарон, в честь которого по всей стране была дана пронзительная двухминутная сирена. А на следующий день начинается День независимости - Йом а-Ацмаут.

Как передает Day.Az на STMEGI, именно этим двум датам и была посвящена очередная ZOOM-встреча Азербайджанского культурного центра Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз".

Директор АКЦ Егяна Сальман представила специально приглашённого для этой встречи лектора Давида Вайсмана. В своей получасовой лекции он рассказал об одном из жесточайших боёв за независимость еврейского государства - битве у Латруна, описанном в романе Натана Альтермана "Серебряный поднос".

Во встрече также приняли участие депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, известный азербайджанский историк и краевед Фуад Ахундов, бывший заместитель мэра города Сдерот, бывший депутат кнессета Марк Ифраимов.

Во второй части мероприятия было сказано несколько слов о сегодняшней дате ещё несколько участников не только из Израиля и Азербайджана, но и из Канады. Затем были прочитаны стихи об Израиле. Среди тех, кто представляли своё творчество, были и представители горско-еврейской общины: Шушана Абрамова прочла своё стихотворение на русском языке, а также своё стихотворение прочла Роза Мардахаева-Данилова на языке джуури.

Представляем вашем вниманию запись этой онлайн-встречи: