Назван объем средств в Фонде YAŞAT

В Фонд YAŞAT до сегодняшнего дня перечислено более 32 миллионов манатов.

Об этом сказал глава фонда Эльвин Гусейнов, сообщает Day.Az.

По его словам, из этой суммы уже израсходовано 18 миллионов манатов.

"Обращения продолжают поступать. Эти средства были перечислены в фонд со стороны государства, частных организаций и отдельных граждан", - сказал Гусейнов.

Напомним, что цель создания Фонда YAŞAT - формирование соответствующей платформы для реализации инициатив гражданского общества по дополнительной поддержке мер, осуществляемых государством в области социальной защиты семей шехидов и лиц, ставших инвалидами в результате военных действий, обеспечение прозрачности, подотчетности и общественного контроля в этой сфере.